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"Новая политическая эпоха: открытость, справедливость и взаимное доверие" - эксперты клуба Sarap
В Жезказгане прошло региональное заседание экспертного клуба Sarap на тему: "Новая политическая эпоха: открытость, справедливость и взаимное доверие", передает BaigeNews.kz. Организатором является НАО "Казахстанский институт общественного развития" при поддержке Министерства информации и общественного развития РК.
В рамках заседания были обсуждены основные положения послания президента, а также озвученные им инициативы, которые знаменуют новую политическую эпоху. Участники мероприятия проанализировали реформы и провели обмен мнениями по различным аспектам качественной реализации послания. Модератором выступил эксперт Казахстанского института общественного развития Олжас Бейсенбаев. Он напомнил, что внеочередные выборы президента пройдут в Казахстане 20 ноября.
"В послании президента были озвучены все важные политические вопросы. Изучены и учтены все предложения, поступавшие от народа. Все инициативы и реформы Главы государства являются долгосрочными и стратегическими и требуют участия каждого казахстанца, так как именно выражение волеизъявления граждан послужит гарантией эффективной реализации послания", - заявил на заседании заместитель акима области Ұлытау Галымжан Кусмангали.
Профессорско-преподавательское сообщество и студенческая молодежь Жезказгана полностью поддержали новую программу политических реформ Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщил президент-ректор Жезказганского университета имени О.А. Байконурова Абдилмалик Такишов.
"В послании были отмечены основные задачи, направленные на повышение уровня жизни граждан Казахстана. Особое внимание уделяется повышению качества образования. Планируется выделять образовательные гранты, льготные кредиты на обучение. Эти меры сделают высшее образование более доступным, также укрепят в обществе идеологию партнерства и взаимной ответственности. Коллектив ЖезУ готов принять активное участие в реализации новых политических реформ, озвученных в послании главы государства", - сказал спикер.
По мнению эксперта КИОР Олжаса Бейсенбаева, заблаговременным анонсированием выборов, практически за месяц до подписания Указа, глава государства показал, что власть придерживается не только публичной политики, но и реализует концепцию слышащего государства.
"23 сентября в Казахстане уже началось выдвижение кандидатов в президенты. У республиканских общественных объединений и политических партий еще есть время, чтобы определиться с выдвигаемым кандидатом и провести процедуру выдвижения", - сказал политолог Бауыржан Серикбаев.
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