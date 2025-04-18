С 28 апреля 2025 года в Казахстане появится новый платный участок республиканской дороги, передаёт BaigeNews.kz. Министр транспорта РК официально объявил о том, что участок дороги Костанай-Денисовка длиной 151 километр станет платным. Это решение уже закреплено в приказе, опубликованном на сайте Эталонного контрольного банка НПА РК.

Особенность этой дороги в том, что платным будет только определенный участок - 51 километр, который проходит от Костаная до Рудного. Для владельцев легковых автомобилей проезд будет стоить:

По постоплате (после проезда) – 130 тенге (0,0331 МРП);

По предоплате (с пополненного счета) – 110 тенге (0,0280 МРП).

Для владельцев автобусов и грузовых автомобилей платным будет весь участок - от Костаная до Денисовки. Цены для этих транспортных средств варьируются в зависимости от типа транспорта и метода оплаты, колеблясь от 880 до 5 240 тенге за проезд в одну сторону.

Кроме того, для владельцев легковых автомобилей, зарегистрированных в населенных пунктах рядом с платным участком, предусмотрен специальный годовой абонемент за 3 932 тенге. Для других транспортных средств доступны как месячные, так и годовые абонементы.

Что важно: для тех, кто не готов платить за проезд, будет доступна альтернативная автомобильная дорога, чтобы избежать затрат.

Ранее мы сообщали, что дороги нового поколения начнут строить в Казахстане.