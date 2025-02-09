Новая песня на стихи Мукагали Макатаева прозвучала на радио в честь дня рождения поэта
В этом году отмечается 94-летие со дня рождения Мукагали Макатаева.
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В день рождения выдающегося казахского поэта Мукагали Макатаева в эфире казахстанских радиостанций состоялась премьера песни "Махаббатым өзімде", основанной на одном из его проникновенных стихотворений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.
Музыку к произведению написал композитор Қадылбек Жағыпаров. Исполнила песню выпускница Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова, актриса музыкального театра юного зрителя Макпал Дуйсен.
Министерство культуры и информации РК оказало поддержку при создании музыкального произведения.
Премьера песни состоялась на радиостанциях "Qazaq Radiosy" и "Shalqar Radiosy".
В этом году отмечается 94-летие со дня рождения Мукагали Макатаева.
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