В день рождения выдающегося казахского поэта Мукагали Макатаева в эфире казахстанских радиостанций состоялась премьера песни "Махаббатым өзімде", основанной на одном из его проникновенных стихотворений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

Музыку к произведению написал композитор Қадылбек Жағыпаров. Исполнила песню выпускница Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова, актриса музыкального театра юного зрителя Макпал Дуйсен.

Министерство культуры и информации РК оказало поддержку при создании музыкального произведения.

Премьера песни состоялась на радиостанциях "Qazaq Radiosy" и "Shalqar Radiosy".

В этом году отмечается 94-летие со дня рождения Мукагали Макатаева.