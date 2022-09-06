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  • Новая партия "зелёных" поддержала досрочные выборы и реформы Токаева
inbusiness.kz Сегодня, 21:25
214
Фото: inbusiness.kz

Новая партия "зелёных" поддержала досрочные выборы и реформы Токаева

Партия зелёных поддерживает Президента. Об этом заявил председатель Организационного комитета партии "Байтақ" Азаматхан Амиртай, сообщает корреспондент Baq.kz.

"В мире существует понятие "зелёные". Они поднимают проблемы экологии. Мы также работаем в интересах государства. Наша партия функционирует на протяжении шести лет. Только официальной регистрации не было. У нас 10 тысяч членов. В министерство юстиции мы должны сдать 20 тысяч подписей. Но мы планируем сдать 30 тысяч подписей", - сказал Амиртай.

Также он сообщил о проведении 24 сентября в Алматы учредительного съезда партии "Байтақ". 

Как отметил, Азаматхан Амиртай, заявление о регистрации партии "зелёных" принято министерством юстиции. По его словам, в регионах действует 30 филиалов партии. 

"Мы будем работать над официальной регистрацией партии. Поддерживаем озвученную в Послании Президента инициативу об избрании Главы государства на семь лет. Наша партия работает в интересах страны, поэтому не будет выдвигать кандидатов на президентских выборах. Мы поддерживаем кандидатуру Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Если партия будет официально зарегистрирована, планируем принять участие в выборах в Парламент и маслихаты", - заявил он.

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#выборы #политика
Сегодня, 21:25
214
Журналист

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