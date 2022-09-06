Новая партия "зелёных" поддержала досрочные выборы и реформы Токаева

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Партия зелёных поддерживает Президента. Об этом заявил председатель Организационного комитета партии "Байтақ" Азаматхан Амиртай, сообщает корреспондент Baq.kz.

"В мире существует понятие "зелёные". Они поднимают проблемы экологии. Мы также работаем в интересах государства. Наша партия функционирует на протяжении шести лет. Только официальной регистрации не было. У нас 10 тысяч членов. В министерство юстиции мы должны сдать 20 тысяч подписей. Но мы планируем сдать 30 тысяч подписей", - сказал Амиртай.

Также он сообщил о проведении 24 сентября в Алматы учредительного съезда партии "Байтақ".

Как отметил, Азаматхан Амиртай, заявление о регистрации партии "зелёных" принято министерством юстиции. По его словам, в регионах действует 30 филиалов партии.

"Мы будем работать над официальной регистрацией партии. Поддерживаем озвученную в Послании Президента инициативу об избрании Главы государства на семь лет. Наша партия работает в интересах страны, поэтому не будет выдвигать кандидатов на президентских выборах. Мы поддерживаем кандидатуру Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Если партия будет официально зарегистрирована, планируем принять участие в выборах в Парламент и маслихаты", - заявил он.