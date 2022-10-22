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inform.kz Сегодня, 15:52
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Фото: inform.kz

Новая партия может появиться в Казахстане

Ветераны войны в Афганистане, локальных военных конфликтов, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, и неравнодушные граждане заявили о желании создать партию "Наш дом - Казахстан", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Sailau 2022.

"14 октября гражданским движением "Наш дом - Казахстан" проведена республиканская конференция, в которой участвовало более 70 общественных объединений со всей республики, объединяющих порядка одного миллиона человек. На конференции принято решение создать организационный комитет по регистрации политической партии", - говорится в сообщении оргкомитета.

Среди своих главных задач объединение видит выборность всех уровней власти, повышение роли семьи, качества образования и науки, бесплатное образование и медицину, развитие казахского языка, развитие экономики, а также укрепление обороноспособности страны.

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#политика
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:52
159
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