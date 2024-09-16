Новая мини-луна будет скоро у Земли

Двое исследователей астероидов из Мадридского университета обнаружили, что небольшой астероид, всего 10 метров в поперечнике, совершит один оборот вокруг Земли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Phys.org.

Затем "космическое тело отправится обратно в другие части Солнечной системы".

"Некоторые астероиды захватываются гравитационным полем Земли и вращаются вокруг нее по эллиптическим орбитам. Такие временные спутники могут находиться на околоземной орбите от нескольких месяцев до нескольких лет", - сообщил портал.

Мадридские ученые предположили, что астероид 2024 PT 5, который был обнаружен в прошлом месяце, не столкнется с Землей, а совершит один полный оборот вокруг нее по эллиптической орбите за 53 дня.

Космическое тело начнет свой путь в конце этого месяца и закончит его в середине ноября.