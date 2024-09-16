Новая мини-луна будет скоро у Земли
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Двое исследователей астероидов из Мадридского университета обнаружили, что небольшой астероид, всего 10 метров в поперечнике, совершит один оборот вокруг Земли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Phys.org.
Затем "космическое тело отправится обратно в другие части Солнечной системы".
"Некоторые астероиды захватываются гравитационным полем Земли и вращаются вокруг нее по эллиптическим орбитам. Такие временные спутники могут находиться на околоземной орбите от нескольких месяцев до нескольких лет", - сообщил портал.
Мадридские ученые предположили, что астероид 2024 PT 5, который был обнаружен в прошлом месяце, не столкнется с Землей, а совершит один полный оборот вокруг нее по эллиптической орбите за 53 дня.
Космическое тело начнет свой путь в конце этого месяца и закончит его в середине ноября.
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