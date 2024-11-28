  • 28 Ноября, 14:43
  • BAIGENEWS

Новая магнитная буря обрушится на Землю

В ближайшие дни на Земле ожидается мощная магнитная буря.

Сегодня, 13:50
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
vm.ru Сегодня, 13:50
Сегодня, 13:50
105
Фото: vm.ru

Ученые пообещали новый неприятный сюрприз метеозависимым людям, передаёт BaigeNews.kzсо ссылкой на сайт лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.

Ученые спрогнозировали бурю класса G1 примерно в 00:00 в пятницу, 29 ноября. При этом ближе к вечеру она усилится до среднего класса (G2).

Самое читаемое

Наверх