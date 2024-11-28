Новая магнитная буря обрушится на Землю
В ближайшие дни на Земле ожидается мощная магнитная буря.
Сегодня, 13:50
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Сегодня, 13:50Сегодня, 13:50
105Фото: vm.ru
Ученые пообещали новый неприятный сюрприз метеозависимым людям, передаёт BaigeNews.kzсо ссылкой на сайт лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.
Ученые спрогнозировали бурю класса G1 примерно в 00:00 в пятницу, 29 ноября. При этом ближе к вечеру она усилится до среднего класса (G2).