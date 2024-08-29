Новая госуслуга: казахстанцы могут вызвать сотрудника ЦОН на дом

Теперь казахстанцам не обязательно обращаться в центры обслуживания населения для получения госуслуг, они могут вызова сотрудника ЦОН на дом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на госкорпорацию "Правительство для граждан".

Специалист приедет в назначенное время по указанному адресу, и окажет любые госуслуги за исключением получения паспорта, удостоверения личности, водительских прав и регистрации транспортных средств.

"Госкорпорация на постоянной основе ведет работу по усовершенствованию сервисов. Ранее нами уже была реализована возможность получения услуг по приоритетной очереди в ЦОНах, которые оказывают персональные менеджеры. Мы пошли дальше и теперь сотрудники центров обслуживания населения выезжают к услугополучателям. Это очень удобно для занятых граждан", - сообщил председатель правления "Правительства для граждан" Арман Кенжегалиев.

Госкорпорацией также реализован проект по доставке на дом готовых документов из ЦОНа.