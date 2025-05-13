Дубай снова удивляет мир - на этот раз не архитектурой, а кулинарными экспериментами, передаёт BaigeNews.kz. В одном из популярных ресторанов эмирата появилась необычная новинка, которая уже успела наделать шума в соцсетях: десертный бургер в восточном стиле.

Вместо котлеты - воздушный бисквит, зефир, нежная фисташковая паста и хрустящие нити катаифи. Всё это помещено в мягкую сдобную булочку, полито изысканным шоколадом и щедро посыпано фисташками. Результат - экзотическое лакомство, сочетающее в себе десертные и пряные нотки, которое вызывает одновременно удивление и аппетит.

Создатели блюда утверждают, что использовали уникальный шоколад, приготовленный из редких сортов какао с добавлением восточных специй - кардамона и шафрана. Этот тонкий ароматный акцент делает десерт по-настоящему аутентичным и в то же время ультрасовременным.

Новая гастро-фантазия уже привлекла внимание туристов, гурманов и фуд-блогеров. Пользователи соцсетей делятся снимками десертного бургера, называя его "сладким шедевром", "дубайским чудом" и "новой визитной карточкой эмирата".