Фото: ufa.rbc.ru

Новая дорога свяжет Караганду с Жезказганом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Её строительство начнут уже в этом году. Общая протяжённость участка – 500 километров. Сейчас проект проходит госэкспертизу. Известно, что новая трасса будет четырёхполосной. Первые 40 километров дороги построят от райцентра Атасу в направлении Караганды.