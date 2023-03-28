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ufa.rbc.ru Сегодня, 08:15
199
Сегодня, 08:15
199
Фото: ufa.rbc.ru

Новая дорога свяжет Караганду с Жезказганом

Новая дорога свяжет Караганду с Жезказганом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Её строительство начнут уже в этом году. Общая протяжённость участка – 500 километров. Сейчас проект проходит госэкспертизу. Известно, что новая трасса будет четырёхполосной. Первые 40 километров дороги построят от райцентра Атасу в направлении Караганды.

"В рамках данного проекта будет решена многолетняя проблема с заторами на железнодорожном переезде в районе посёлка Актас. Путём строительства путепровода. Реализацию проекта на этом участке планируется начать в следующем году", - сообщил руководитель Управления пассажирского транспорта и автодорог Максут Кожанов.

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Сегодня, 08:15
199
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