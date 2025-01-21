На сегодняшний день в дежурных отделениях Министерства обороны создана дополнительная должность - оператор, который следит за камерами видеонаблюдения и докладывает о них начальству. На сегодняшний день такой специалист имеется в 60-70% воинских частей. Об этом стало известно на брифинге Минобороны, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил РК генерал-майор Мереке Кучекбаев сообщил, что в казахстанских воинских частях с каждым годом совершенствуются технические средства охраны и наблюдения. Предпринимаются меры для того, чтобы максимально уменьшить "слепые" зоны.

"Но есть определенные этические нормы. Мы должны подчиняться им. Относительно мест расположения - это уборная, где не устанавливаются камеры видеонаблюдения. В этом участке дежурная смена усиливают контроль. Если в расположении практически 95% зоны находится под видеонаблюдением, но есть места, как уборная, которые находятся вне зоны наблюдения, конечно, дежурный и ответственный по роте будут сосредотачивать на этом участке особое внимание", - сказал Мереке Кучекбаев.

Первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил РК – начальник главного штаба Куанышбек Уштаев добавил, что сегодня видеокамеры установлены во всех воинских частях республики. Они устанавливаются как правило в трех основных местах - казармах, караульном помещении, складах оружия и комнатах, где проводит время личный состав.

"Конечно, пока этих камер всё ещё недостаточно. Командиры отделений работают в этом направлений. Но благодаря установленным камерам 70-80% основных правонарушений в армии стали раскрываться", - сказал Куанышбек Уштаев.

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