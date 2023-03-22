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Новая авария произошла на ТЭЦ Риддера
Возгорание на двух котлах произошло на ТЭЦ Риддера, передаёт BaigeNews.kz.
"Сегодня провёл внеочередное выездное совещание на "Риддер ТЭЦ", где произошло возгорание на двух котлах. К счастью, удалось избежать жертв и значительных разрушений, в работе находятся два котлоагрегата, на разогреве ещё два. Температурный режим в городе снижен незначительно, и уже к вечеру он будет восстановлен", - сообщил аким ВКО Даниал Ахметов в своём Instagram.
По его словам, "новые владельцы станции допустили технологические нарушения, не проводили инженерный контроль, что и привело к очередной критической ситуации".
"С января они не вкладывают средства ни в ремонт оборудования, ни в погашение дебиторской задолженности, и всё это только усугубляет ситуацию", - отметил аким области.
Власти обещают сделать всё возможное, чтобы без происшествий завершить отопительный сезон. На станции с сегодняшнего дня будут дежурить пожарные машины, расчёт ЧС, замакима Риддера и представители отраслевых профильных ведомств, сообщили в акимате ВКО.
"Мы видим, что на нового собственника "Риддер ТЭЦ" надежды нет, а потому вариант, который я вижу, это передача теплоисточника в коммунальную собственность. На следующей неделе я проведу ещё одно совещание, где выслушаю конкретные идеи и предложения от хозяев станции", - сказал Ахметов.
В январе стало известно, что ТЭЦ Риддера выкупил частный инвестор из Казахстана. Он обязуется вложить в ТЭЦ не менее семи миллиардов тенге.
В ноябре 2022 года в Риддере был объявлен режим ЧС. Из-за аварии на АО "Риддер ТЭЦ" без тепла остались более 22 тысяч абонентов, школьников перевели на дистанционное обучение.
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