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акимат ВКО Сегодня, 02:39
90
Сегодня, 02:39
90
Фото: акимат ВКО

Новая авария произошла на ТЭЦ Риддера

Возгорание на двух котлах произошло на ТЭЦ Риддера, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня провёл внеочередное выездное совещание на "Риддер ТЭЦ", где произошло возгорание на двух котлах. К счастью, удалось избежать жертв и значительных разрушений, в работе находятся два котлоагрегата, на разогреве ещё два. Температурный режим в городе снижен незначительно, и уже к вечеру он будет восстановлен", - сообщил аким ВКО Даниал Ахметов в своём Instagram.

По его словам, "новые владельцы станции допустили технологические нарушения, не проводили инженерный контроль, что и привело к очередной критической ситуации".

"С января они не вкладывают средства ни в ремонт оборудования, ни в погашение дебиторской задолженности, и всё это только усугубляет ситуацию", - отметил аким области.

Власти обещают сделать всё возможное, чтобы без происшествий завершить отопительный сезон. На станции с сегодняшнего дня будут дежурить пожарные машины, расчёт ЧС, замакима Риддера и представители отраслевых профильных ведомств, сообщили в акимате ВКО.

"Мы видим, что на нового собственника "Риддер ТЭЦ" надежды нет, а потому вариант, который я вижу, это передача теплоисточника в коммунальную собственность. На следующей неделе я проведу ещё одно совещание, где выслушаю конкретные идеи и предложения от хозяев станции", - сказал Ахметов.

В январе стало известно, что ТЭЦ Риддера выкупил частный инвестор из Казахстана. Он обязуется вложить в ТЭЦ не менее семи миллиардов тенге.

В ноябре 2022 года в Риддере был объявлен режим ЧС. Из-за аварии на АО "Риддер ТЭЦ" без тепла остались более 22 тысяч абонентов, школьников перевели на дистанционное обучение.

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Сегодня, 02:39
90
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