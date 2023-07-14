Новая авария на жезказганской ТЭЦ - начато расследование

Фото: kazakhmys-energy.kz

Жезказганская ТЭЦ ТОО "Казахмыс Энерджи" второй раз за лето полностью остановила работу. В Минэнерго обеспокоены ситуацией, передаёт BaigeNews.kz.

"13 июля в 21:12 при неблагоприятных погодных условиях отключилась линия электропередачи 500 кВ Агадырь – Жезказган. Изменение параметров электросети привело к отключению частотных преобразователей на двигателях пылепитателей котлов №7 и 11 Жезказганской ТЭЦ с последующим их погасанием. Из-за отсутствия пара были остановлены турбины №4, 7, что повлекло полное снижение генерации", - сообщили в министерстве.

Режим работы станции начали восстанавливать через час, в 22:20.

По факту технологического нарушения создана комиссия Комитета атомного и энергетического надзора и контроля для проведения всестороннего расследования.

Это не первый случай полной остановки Жезказганской ТЭЦ. 19 июня в 12:45 из-за потери собственных электрических нужд станция снизила генерацию с 129 до 0 МВт.