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Новая авария на жезказганской ТЭЦ - начато расследование
Жезказганская ТЭЦ ТОО "Казахмыс Энерджи" второй раз за лето полностью остановила работу. В Минэнерго обеспокоены ситуацией, передаёт BaigeNews.kz.
"13 июля в 21:12 при неблагоприятных погодных условиях отключилась линия электропередачи 500 кВ Агадырь – Жезказган. Изменение параметров электросети привело к отключению частотных преобразователей на двигателях пылепитателей котлов №7 и 11 Жезказганской ТЭЦ с последующим их погасанием. Из-за отсутствия пара были остановлены турбины №4, 7, что повлекло полное снижение генерации", - сообщили в министерстве.
Режим работы станции начали восстанавливать через час, в 22:20.
По факту технологического нарушения создана комиссия Комитета атомного и энергетического надзора и контроля для проведения всестороннего расследования.
Это не первый случай полной остановки Жезказганской ТЭЦ. 19 июня в 12:45 из-за потери собственных электрических нужд станция снизила генерацию с 129 до 0 МВт.
"Руководству ТОО "Казахмыс Энерджи" поручено принять меры по обеспечению надёжной работы Жезказганской ТЭЦ. Специальное совещание по вопросу безопасной работы ТОО "Казахмыс Энерджи" будет проведено в министерстве 17 июля", - уточнили в Минэнерго.
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