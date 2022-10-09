Новак Джокович выиграл турнир ATP в Астане

Фото: ФТК

Сербский теннисист Новак Джокович стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

В финале он обыграл шестую ракетку мира - грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:3, 6:4.

Фото: ФТК

В матче, длившемся 1 час 16 минут, Джокович один раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

В то время как его соперник реализовал один эйс и совершил две двойные ошибки.

Фото: ФТК

Для Джоковича это четвёртый титул в текущем сезоне.

Стефанос проиграл все девять финалов на турнирах уровня АТР 500.