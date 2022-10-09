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ФТК Вчера, 18:07
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Фото: ФТК

Новак Джокович выиграл турнир ATP в Астане

Сербский теннисист Новак Джокович стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Астане, передаёт BaigeNews.kz

В финале он обыграл шестую ракетку мира - грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:3, 6:4.

Фото: ФТК

В матче, длившемся 1 час 16 минут, Джокович один раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти. 

В то время как его соперник реализовал один эйс и совершил две двойные ошибки.

Фото: ФТК

Для Джоковича это четвёртый титул в текущем сезоне.

Стефанос проиграл все девять финалов на турнирах уровня АТР 500.

"Я всегда надеялся, что у меня будет отличная карьера. Не знал, сколько у меня будет финалов, сколько я выиграю, но я всегда стремился к самым большим вершинам. Я очень рад, что на этом этапе карьеры продолжаю выступать на таком уровне: всё же 35 лет – это ужне 25. С другой стороны, опыт помогает мне, – заявил Джокович после игры.

Видео: BaigeNews.kz
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#теннис
Зарина Козова Журналист
Вчера, 18:07
406
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