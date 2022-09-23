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Новак Джокович сыграет на Astana Open
21-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира Новак Джокович по специальному приглашению президента федерации тенниса Казахстана Булата Утемуратова выступит на турнире категории ATP 500 в Астане, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Ktf.kz.
Турнир пройдёт в Астане с 1 по 9 октября.
Именитый серб сейчас выступает на выставочном турнире "Кубок Лэйвера" в Лондоне с 23 по 25 сентября, а затем примет участие в казахстанском турнире.
На АТР 500 Astana Open встретятся чемпионы турниров серии "Большого шлема" разных лет: Карлос Алькарас (№1 АТР), Даниил Медведев (№4 АТР), Марин Чилич (№16 АТР), Станслас Вавринка (WC) и Энди Маррей (WC). Также в заявке значатся: Стефанос Циципас (№6 АТР), Андрей Рублёв (№9 АТР), Хуберт Хуркач (№10 АТР), Янник Синнер (№11 АТР), Феликс Оже-Альяссим (№13 АТР), Диего Шварцман (№17 АТР), Карен Хачанов (№18 АТР), Роберто Баутиста Агут (№21 АТР), Григор Димитров (№23 АТР), Гаэль Монфис (№32 АТР) и другие.
Сильные игроки собрались и в парном разряде, где сыграют несколько чемпионов турниров "Большого шлема": Джо Солсбери (1 АТР), Раджив Рам (2 АТР), Нил Скупски (3 АТР), Весли Колхоф (4 АТР), Жан-Жюльен Ройер (5 АТР), Марсело Аревало (6 АТР), Олимпийские чемпионы из Хорватии Никола Мектич/Мате Павич, колумбийцы Роберт Фарах/Хуан Себастьян Кабаль.
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