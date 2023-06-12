Новак Джокович стал чемпионом "Ролан Гаррос"

Фото: Instagram / rolandgarros

Сербский теннисист Новак Джокович, третья ракетка мира, одержал победу в финальном матче "Ролан Гаррос", обыграв четвёртую ракетку мира из Норвегии Каспера Рууда в трёх сетах: 7:6 (7:1), 6:3, 7:5, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на championat.com.

Теннисисты провели на корте 3 часа 14 минут. За это время Новак Джокович выполнил 11 эйсов и реализовал три брейк-пойнта из десяти. На счету Каспера Рууда четыре выполненных эйса и один реализованный брейк-пойнт из четырёх. Также каждый из спортсменов допустил по одной двойной ошибке.



Для Новака Джоковича это 23-й выигранный турнир "Большого шлема" в карьере. Серб стал самым титулованным спортсменом в истории тенниса по количеству титулов на "Шлемах". Джокович десять раз побеждал на Australian Open, семь раз — на Уимблдоне, трижды — на US Open, и трижды — на "Ролан Гаррос".