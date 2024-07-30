Новак Джокович обыграл Рафаэля Надаля в ярком матче

Сербский теннисист Новак Джокович (2-е место в рейтинге ATP) встретился с испанцем Рафаэлем Надалем (161-е место) во втором круге олимпийского турнира в Париже (Франция), передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.

Джокович уверенно победил Надаля в двух сетах - 6:1, 6:4 - и вышел в следующий раунд соревнований. В 1/8 финала Новак сыграет с победителем матча Доминик Кёпфер (Германия, 50-е место) - Маттео Арнальди (Италия, 45-е).

Добавим, что действующим олимпийским чемпионом в одиночном разряде у мужчин является немецкий теннисист Александр Зверев (4-е место): в финале Олимпиады-2020 в Токио (Япония) он разгромил в двух сетах россиянина Карена Хачанова (21-е место) - 6:3, 6:1.