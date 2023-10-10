Ноу-хау акимата Усть-Каменогорска: "Мы нашли способ избавить город от ям на дорогах"

Притчей во языцех стали ямы и колдобины на дорогах областного центра Восточного Казахстана. О том, что весной месте со снегом в Усть-Каменгорске сходит и асфальт, не шутил, наверное, только ленивый, а ремонт на некоторых улицах буквально переходил в разряд долгостроев, поскольку по несколько лет не мог завершиться. Почему в этом году ситуация изменилась, выяснял корреспондент BaigeNews.kz.

Чат-бот в помощь

Именно с помощью Telegram-бота власти Усть-Каменогорска решили изменить ситуацию, запустив в начале лета челлендж "10 тысяч ям за 100 дней". Принять участие в акции мог каждый житель города, более того – даже проконтролировать качество проведённых работ.

Согласно задумке, для того чтобы принять участие в ямочном ремонте дорог, достаточно было просто сделать фотографию проблемного участка, отправить в чат вместе с геолокацией ямы и своими данными.

Как ранее поясняли в акимате, презентуя сервис, заявка обязательно попадёт к одному из семи подрядчиков, который отвечает за территорию. Он и займётся благоустройством дороги, а после завершения работ отчитается перед "заказчиком" - вышлет фото.

По словам акима Усть-Каменогорска Жаксылыка Омара, так не только идёт вовлечение жителей города в управление и контроль за тем, как расходуется бюджет, формируя гражданскую активность населения, но и развивается гражданское общество.

"Ну и потом, этот сервис поможет нам в другом – в анализе и контроле. Вот такая своеобразная прозрачность сферы ремонта дорог", - пояснил аким города Жаксылык Омар.

Не наступить на грабли

А прозрачности и контроля за процессом, как показала жизнь, в деле ремонта дорог не хватает.

"Я даже затрудняюсь сказать, что для горожан хуже – весна, когда со снегом просто растворяется асфальт и прежние ямы появляются во всей красе, но больше и глубже, или лето, когда буквально все центральные улицы начинают перекрывать и ремонтировать!" - поделился мнением житель города Руслан Смаилов.

Впрочем, местные жители вполне привыкли и даже такому экстравагантному методу латания дыр, как укладка их кирпичами, не особо удивились. В апреле выбоины на проезжей части областного центра стали заделывать кирпичом. Рыжие заплатки, а особенно много их было именно на центральных дорогах города, вызвали улыбку и массу шуток у горожан, которые сравнивали Усть-Каменогорск со старинными городами Европы, улицы которых уложены брусчаткой.

В коммунальной компании "Таза Өcкемен" акимата Усть-Каменогорска тогда заверяли, что ничего смешного в новой технологии, которая используется во многих городах мира, нет.

"Это позволяет до начала ямочного ремонта ликвидировать ямы на дорогах. Во врем ямочного ремонта кирпичи уберут, ремонт ям будет выполнен с соблюдением СНиПов", - пояснял директор "Таза Өскемен" Асхат Таженов.

Правда, благородная задумка несколько не удалась – очень скоро кирпичи повыскакивали из ям и потом валялись вдоль проезжей части, ещё больше усложняя передвижение по дороге.

Эксперимент удался

По словам руководителя отдела внутренней политики Усть-Каменогорска Алибека Турсимбетова, челлендж "10 тысяч ям за 100 дней" оправдал своё существование и, действительно, помог не только избавить от многих ям, но вовлечь в процесс горожан.

"Название челленджа "10 тысяч ям за 100 дней". А нам за весь период ямочного ремонта, начиная с лета и захватывая сентябрь, поступило 6 367 заявок от жителей города, из них отработано было 5 625. Остальные были просто не совсем корректно сформулированы. Общая квадратура закрытых ям составила 58 113 квадратных метров. Кстати, 40 заявок поступило и после закрытия челленджа. Они были приняты и после отработаны", - рассказал Алибек Турсимбетов.

Он не скрывает, что многие устькаменогорцы сначала очень скептически отнеслись к новому проекту городского акимата. Но когда видели результат, отзывались словам благодарности.

"Очень хорошо сработала схема, по которой в отчёт на заявку приходила фотография отремонтированной части дороги. И человек видел, что его услышали и отреагировали. Более того, мы звонили и просили проверить качество работ, так вот люди, действительно шли и проверяли. Некоторые сообщали, что все в порядке, а кто-то откровенно говорил, что все сделано тяп-ляп или уложили не достаточно битума. И мы давали предписание подрядчику, чтобы ошибки в работе исправили", - разъяснил Алибек Турсимбетов.

По его словам, это помогло не только "заинтересованным лицам" лично проконтролировать качество ремонтных работ, но и привлечь большее количество подрядчиков к работе и выбрать из них наиболее добросовестных.

Когда инициатива не наказуема

Одной из самых активных участниц акции стала молодая жительница Усть-Каменогорска Екатерина Шендрик. Девушка рассказала, что сначала ради интереса отправила фото ямы в чат-бот, но когда выбоину залатали и даже выслали отчёт о проделанной работе, то стала целенаправленно ездить и ходить по улицам города, искать проблемные места, фотографировать.

"Точно могу сказать, было отремонтировано много ям. И со счёта сбилась. Вообще идея челленджа отличная. Так как я водитель, то состояние дорог - это первостепенный вопрос, который меня волнует. Для участия в челлендже я подключилась к специальному телеграм-боту, куда нужно направлять заявки. Хочу сказать, что программу надо доработать. Плюсы её очевидны, а среди минусов то, что отправить заявку можно только, если ты некоторое время находишься рядом с ямой. То есть сделать это из машины невозможно, а это уже вызывает сложности. Можно только так: увидел яму, припарковался, подошёл, указал несколько геолокаций, прикрепил несколько фото, только тогда заявку примут. А это сложно, если учитывать поток машин на дороге", - рассказывает Екатерина.

Назвала девушка и другой очевидный минус – необходимость фиксации геолокации, то есть надо какое-то время находиться рядом с ямой, что опять же непросто сделать посреди оживленной трассы. Небольшие проблемы возникали и когда сервис зависал.

"Но плюсы весомее - горожанин сам может контролировать процесс ремонта дорог, видеть статус заявки, получать фотоотчёт. Активно принимать участие в проекте и улучшать ситуацию на дорогах. Я сама с удовольствием несколько недель ходила пешком и направляла заявки на ремонт. Старалась привлечь как много больше знакомых к проекту. Если он будет продолжен в следующем году, и если доработают функционал, я буду только рада", - говорит Екатерина Шендрик.

Продолжение следует

По словам Алибека Турсимбетова, челлендж в следующем году продолжат, правда, в изменённом варианте.