Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4


DailyMail-online Сегодня, 15:27
113
Фото: DailyMail-online

Ноттинг-Хиллский карнавал возвращается на улицы Лондона

Красочный карнавал начался сегодня в Лондоне, впервые после перерыва в три года из-за ограничений пандемии Covid-19, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на DailyMail-online.

В Ноттинг Хилле уже становится грязно! С раннего утра гуляки обливают друг друга краской, так как официальное открытие карнавала "J'Ouvert" стартовало в 6 утра.

Люди, одетые в яркие цвета и с крыльями бабочки, заполнили улицы, чтобы отметить начало всемирно известного мероприятия, которое возвращается на улицы после трех лет онлайн-празднования во время пандемии. Прошлой ночью более 1000 человек собрались, чтобы посмотреть конкурс стальных оркестров Panorama, посвященный возвращению карнавала в Ноттинг-Хилле.

Впереди два дня праздников.

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#праздники
Сегодня, 15:27
113
Журналист

Рекомендуем

Наверх