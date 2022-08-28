Ноттинг-Хиллский карнавал возвращается на улицы Лондона

Фото: DailyMail-online

Красочный карнавал начался сегодня в Лондоне, впервые после перерыва в три года из-за ограничений пандемии Covid-19, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на DailyMail-online.

В Ноттинг Хилле уже становится грязно! С раннего утра гуляки обливают друг друга краской, так как официальное открытие карнавала "J'Ouvert" стартовало в 6 утра.

Люди, одетые в яркие цвета и с крыльями бабочки, заполнили улицы, чтобы отметить начало всемирно известного мероприятия, которое возвращается на улицы после трех лет онлайн-празднования во время пандемии. Прошлой ночью более 1000 человек собрались, чтобы посмотреть конкурс стальных оркестров Panorama, посвященный возвращению карнавала в Ноттинг-Хилле.

Впереди два дня праздников.