Нотариусы будут совершать сделки по недвижимости онлайн
Ранее был запущен проект для оформления доверенностей.
Сегодня, 15:58
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Сегодня, 15:58Сегодня, 15:58
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В Казахстане планируют запустить нотариальные онлайн-сделки по недвижимости, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщил вице-министр юстиции РК Бекболат Молдабеков на пресс-конференции в СЦК. Ранее был запущен проект Enotary для оформления доверенностей.
"Мы два года смотрели, никаких нареканий, жалоб не было. Мы хотим запустить продажу недвижимости, т.е. если кто-то за границей, ему трудно выезжать куда-то. Плюс это "бесшовная" онлайн-ипотека, т.е. если вы оформляете онлайн-ипотеку, то не нужно по 10-15 раз ездить в банк", - уточнил спикер.
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