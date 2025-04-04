  • 4 Апреля, 16:32
  • BAIGENEWS

Ностальгия по прошлому: архивные кадры Арбата в Алматы в 1996 году

Как выглядел алматинский Арбат в 1996 году.

Сегодня, 15:42
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 15:42
Сегодня, 15:42
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Фото: Unsplash

В Сети появилось уникальное архивное видео, на котором запечатлен алматинский Арбат в 1996 году. Ролик мгновенно вызвал волну ностальгии среди пользователей, многие из которых поделились своими воспоминаниями о тех временах, передаёт BaigeNews.kz.

На кадрах видео можно увидеть неспешно гуляющих людей, наслаждающихся теплым сентябрьским днем. Кто-то сидит на лавочках, а дети весело катаются на лошадях. Вдоль улицы стоят юрты, а неподалеку можно увидеть фонтан, вокруг которого отдыхают горожане. Атмосфера того времени передана с особым шармом и спокойствием.

Ролик сопровождается известным треком из популярного сериала "Перекресток", что еще больше усиливает эффект погружения в прошлое.

Комментаторы в Сети активно обсуждают видео:

  • "… И вновь я — подросток. Мне тогда ещё и 16 лет не было";

  • "Дааа, вот времена были. Мне тогда было 11";

  • "Спасибо, что поделились этим видео".

Архивные кадры стали настоящей находкой для тех, кто помнит, каким был Арбат в 90-е, и для тех, кто хочет узнать, как выглядел город в прошлом.

 
 
 
 
 
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Публикация от Baigenews.kz (@baigenews)

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