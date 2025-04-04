Ностальгия по прошлому: архивные кадры Арбата в Алматы в 1996 году
Как выглядел алматинский Арбат в 1996 году.
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В Сети появилось уникальное архивное видео, на котором запечатлен алматинский Арбат в 1996 году. Ролик мгновенно вызвал волну ностальгии среди пользователей, многие из которых поделились своими воспоминаниями о тех временах, передаёт BaigeNews.kz.
На кадрах видео можно увидеть неспешно гуляющих людей, наслаждающихся теплым сентябрьским днем. Кто-то сидит на лавочках, а дети весело катаются на лошадях. Вдоль улицы стоят юрты, а неподалеку можно увидеть фонтан, вокруг которого отдыхают горожане. Атмосфера того времени передана с особым шармом и спокойствием.
Ролик сопровождается известным треком из популярного сериала "Перекресток", что еще больше усиливает эффект погружения в прошлое.
Комментаторы в Сети активно обсуждают видео:
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"… И вновь я — подросток. Мне тогда ещё и 16 лет не было";
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"Дааа, вот времена были. Мне тогда было 11";
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"Спасибо, что поделились этим видео".
Архивные кадры стали настоящей находкой для тех, кто помнит, каким был Арбат в 90-е, и для тех, кто хочет узнать, как выглядел город в прошлом.
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