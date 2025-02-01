  • 1 Февраля, 17:56
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Норвегия освободила задержанное судно с командой из России

Ранее был серьёзно поврежден подводный оптоволоконный кабель связи между Швецией и Латвией.

Сегодня, 16:17
АВТОР
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AFP Сегодня, 16:17
Сегодня, 16:17
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Фото: AFP

Судно Silver Dania было задержано по подозрению в повреждении подводного кабеля в Балтийском море. После проведенных в Норвегии следственных мероприятий судну разрешили продолжить путь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

Норвегия разрешила продолжить путь судну с российской командой, которое ранее было задержано в связи с расследованием повреждения оптоволоконного кабеля в Балтийском море. 

"Нет никаких доказательств, связывающих судно с инцидентом", — заявил прокурор Ронни Йоргенсен. Расследование продолжается, но, по словам норвежских властей, оснований удерживать судно в порту Тромсё нет. 

Напомним, в минувшее воскресенье, 26 января, был серьезно повреждён подводный оптоволоконный кабель связи между Швецией и Латвией. Латвийский оператор LVRTC сообщил, что повреждение произошло из-за "внешнего воздействия". 

Норвегия задержала судно Silver Dania по запросу Латвии из-за возможной причастности к повреждению подводного кабеля в Балтийском море. Сотрудники следственных органов поднялись на борт, чтобы провести обыск, допросить членов команды и изъять возможные вещественные доказательства. 

По сведениям полиции, Silver Dania - грузовое судно норвежской судоходной компании Silver Sea. Его команда состоит из 11 российских моряков. Судно следовало из Санкт-Петербурга в Мурманск и было задержано вечером 30 января у побережья Тромсё. 

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