Олимпиада-2024: Нора Джеруто пробилась в финал по лёгкой атлетике
Сегодня, 13:39
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Сегодня, 13:39Сегодня, 13:39
179Фото: Сали Сабиров/Olympic.kz
Казахстанская легкоатлетка Нора Джеруто вышла в финал Олимпиады-2024 в беге на 3000 метров с препятствиями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Спортсменка пришла к финишу четвёртой с результатом 9:16.46 . Это лучший результат норы в этом сезоне. Финал состоится в ночь с 6 на 7 августа. Отметим, что на этой же дистанции Джеруто привезла в Казахстан первое "золото" по лёгкой атлетике на чемпионате мира 2022 года в Юджине.
Ранее казахстанка Дейзи Джепкемей не смогла выйти в финал Олимпиады-2024, показав десятый результат на дистанции.
Фото: Сали Сабиров/Olympic.kz
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