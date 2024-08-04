Олимпиада-2024: Нора Джеруто пробилась в финал по лёгкой атлетике

Казахстанская легкоатлетка Нора Джеруто вышла в финал Олимпиады-2024 в беге на 3000 метров с препятствиями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Спортсменка пришла к финишу четвёртой с результатом 9:16.46 . Это лучший результат норы в этом сезоне. Финал состоится в ночь с 6 на 7 августа. Отметим, что на этой же дистанции Джеруто привезла в Казахстан первое "золото" по лёгкой атлетике на чемпионате мира 2022 года в Юджине.

Ранее казахстанка Дейзи Джепкемей не смогла выйти в финал Олимпиады-2024, показав десятый результат на дистанции.

Фото: Сали Сабиров/Olympic.kz