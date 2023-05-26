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  • Номера для сообщений о наркопреступлениях опубликовало МВД
polisia.kz Сегодня, 12:52
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Сегодня, 12:52
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Фото: polisia.kz

Номера для сообщений о наркопреступлениях опубликовало МВД

Министерство внутренних дел опубликовало номера для сообщений о наркопреступлениях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Информацию о фактах наркопреступлениях, распространения наркотиков, в том числе через мессенджеры, нанесения граффити о наркотических средствах и размещения закладок предлагается направлять на телефоны региональных органов внутренних дел, а также по мобильному приложению "102", через е-Өтініш или непосредственно в департамент по противодействию наркопреступности министерства внутренних дел.

В МВД сообщили, что любая информация будет принята дежурным сотрудником подразделения по противодействию наркопреступности, проверена с принятием мер экстренного реагирования.

  • Астана: 8-7172-71-63-93;
  • Алматы: 8-7272-54-40-42;
  • Шымкент: 8-7252-97-67-54;
  • Алматинская область: 8-7282-24-22-37;
  • Акмолинская область: 8-7162-29-93-74;
  • Атырауская область: 8-7122-98-21-55;
  • Актюбинская область: 8-7132-55-77-95;
  • Область Абай: 8-747-877-16-69;
  • Восточно-Казахстанская область: 8-7232-57-78-92;
  • Жамбылская область: 8-7262-99-78-20;
  • Область Жетысу: 8-7282-60-83-42;
  • Западно-Казахстанская область: 8-7112-98-45-71;
  • Карагандинская область: 8-7212-40-70-90;
  • Кызылординская область: 8-7242-27-55-42;
  • Костанайская область: 8-7142-52-61-10;
  • Мангистауская область: 8-7292-47-50-64;
  • Павлодарская область: 8-7182-39-10-38;
  • Северо-Казахстанская: область 8-7152-39-41-93;
  • Туркестанская область: 8-7253-35-85-80;
  • Область Улытау: 8-771-195-69-99;
  • департамент полиции на транспорте: 8-7172-71-59-95, 8-7172-94-32-62;
  • министерство внутренних дел: 8-7172-72-21-05, 8-7172-71-46-21.

"МВД обращает серьёзное внимание на борьбу с наркотиками, особенно с синтетическими их видами. Вместе с тем, учитывая современные технологии, способы распространения наркотиков и вовлечения в преступную деятельность лиц, министерство рассчитывает на содействие и поддержку неравнодушных граждан", - говорится в сообщении.

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Сегодня, 12:52
123
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