Номера для сообщений о наркопреступлениях опубликовало МВД

Фото: polisia.kz

Министерство внутренних дел опубликовало номера для сообщений о наркопреступлениях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Информацию о фактах наркопреступлениях, распространения наркотиков, в том числе через мессенджеры, нанесения граффити о наркотических средствах и размещения закладок предлагается направлять на телефоны региональных органов внутренних дел, а также по мобильному приложению "102", через е-Өтініш или непосредственно в департамент по противодействию наркопреступности министерства внутренних дел.

В МВД сообщили, что любая информация будет принята дежурным сотрудником подразделения по противодействию наркопреступности, проверена с принятием мер экстренного реагирования.

Астана : 8-7172-71-63-93;

: 8-7172-71-63-93; Алматы : 8-7272-54-40-42;

: 8-7272-54-40-42; Шымкент : 8-7252-97-67-54;

: 8-7252-97-67-54; Алматинская область : 8-7282-24-22-37;

: 8-7282-24-22-37; Акмолинская область : 8-7162-29-93-74;

: 8-7162-29-93-74; Атырауская область : 8-7122-98-21-55;

: 8-7122-98-21-55; Актюбинская область : 8-7132-55-77-95;

: 8-7132-55-77-95; Область Абай : 8-747-877-16-69;

: 8-747-877-16-69; Восточно-Казахстанская область : 8-7232-57-78-92;

: 8-7232-57-78-92; Жамбылская область : 8-7262-99-78-20;

: 8-7262-99-78-20; Область Жетысу : 8-7282-60-83-42;

: 8-7282-60-83-42; Западно-Казахстанская область : 8-7112-98-45-71;

: 8-7112-98-45-71; Карагандинская область : 8-7212-40-70-90;

: 8-7212-40-70-90; Кызылординская область : 8-7242-27-55-42;

: 8-7242-27-55-42; Костанайская область : 8-7142-52-61-10;

: 8-7142-52-61-10; Мангистауская область : 8-7292-47-50-64;

: 8-7292-47-50-64; Павлодарская область : 8-7182-39-10-38;

: 8-7182-39-10-38; Северо-Казахстанская : область 8-7152-39-41-93;

: область 8-7152-39-41-93; Туркестанская область : 8-7253-35-85-80;

: 8-7253-35-85-80; Область Улытау : 8-771-195-69-99;

: 8-771-195-69-99; департамент полиции на транспорте : 8-7172-71-59-95, 8-7172-94-32-62;

: 8-7172-71-59-95, 8-7172-94-32-62; министерство внутренних дел: 8-7172-72-21-05, 8-7172-71-46-21.