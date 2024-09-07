Нокаутом завершился первый за 15 месяцев бой казахстанского боксёра
Сегодня, 10:47
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Сегодня, 10:47Сегодня, 10:47
96Фото: instagram.com/ablaikhan_khussainov
Казахстанский боксёр Аблайхан Хусаинов выступил на вечере бокса в Дубае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Он провёл бой с угандийцем Абдулом Азизи Ссебулиме. Этот поединок прошел в легком весе и был запланирован на восемь раундов. Он завершился победой Хусаинова техническим нокаутом. Перед этим рефери отсчитал сопернику казахстанца нокдаун.
Таким образом, Аблайхан Хусаинов одержал тринадцатую победу в профессиональной карьере, а Абдул Азизи Ссебулиме потерпел второе поражение на профи-ринге. Добавим, что для Хусаинова это был первый бой за 15 месяцев: в последний раз боксер из Казахстана дрался в июне 2023-го, когда проиграл единогласным решением судей россиянину Артуру Субханкулову.
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