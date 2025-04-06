Боксёр из Казахстана Бек Нурмаганбет одержал победу на вечере профессионального бокса в Филадельфии, США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Нурмаганбет встретился с никарагуанцем Энкарнасьоном Диасом, который выступает за Коста-Рику. Бой проходил в суперсреднем весе и был рассчитан на шесть раундов. Однако поединок не продлился даже до первого перерыва: казахстанец победил техническим нокаутом.

Таким образом, Бек Нурмаганбет записал на свой счет 14-ю победу в профессиональной карьере, в то время как Энкарнасьон Диас потерпел шестое поражение.