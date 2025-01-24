Нокаутирован непобеждённый казахстанский боец
Бой завершился в первом раунде.
Сегодня, 20:37
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Сегодня, 20:37Сегодня, 20:37
173Фото: instagram.com/mamedovsamat
Казахстанский боец ММА Самат Мамедов (10-0) досрочно проиграл в дебютном бою тайского промоушна ONE Championship сопернику из Швейцарии Морису Абеви (9-1), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
25-летний Абеви совершил тейкдаун и добил Мамедова в партере. Поединок в промежуточном весе закончился техническим нокаутом в первом раунде.
Напомним, что соперники должны были встретиться 6 сентября прошлого года, но поединок отменили из-за травмы у Самата.
Неудача на турнире ONE 170 в Бангкоке (Таиланд) стала для экс-бойца казахстанской лиги OCTAGON первым поражением в профессиональном ММА.
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