  • 24 Января, 21:54
  • BAIGENEWS

Нокаутирован непобеждённый казахстанский боец

Бой завершился в первом раунде.

Сегодня, 20:37
АВТОР
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instagram.com/mamedovsamat Сегодня, 20:37
Сегодня, 20:37
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Фото: instagram.com/mamedovsamat

Казахстанский боец ММА Самат Мамедов (10-0) досрочно проиграл в дебютном бою тайского промоушна ONE Championship сопернику из Швейцарии Морису Абеви (9-1), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

25-летний Абеви совершил тейкдаун и добил Мамедова в партере. Поединок в промежуточном весе закончился техническим нокаутом в первом раунде.

Напомним, что соперники должны были встретиться 6 сентября прошлого года, но поединок отменили из-за травмы у Самата. 

Неудача на турнире ONE 170 в Бангкоке (Таиланд) стала для экс-бойца казахстанской лиги OCTAGON первым поражением в профессиональном ММА.

 
 
 
 
 
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