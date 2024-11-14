НОК Казахстана вошел в состав Комитетов Олимпийского совета Азии

Олимпийский совет Азии (ОСА) представил новых членов различных комитетов организации, передаёт BaigeNews.kz.

Решение о назначении было принято президентом Олимпийского совета Азии Раджой Рандхиром Сингхом на 44-й Генеральной ассамблее ОСА в Нью-Дели (Индия).

Так, в состав комитетов ОСА вошли руководители и сотрудники Национального Олимпийского комитета РК.

В Комитет спорта назначен глава НОК Казахстана Геннадий Головкин. Генеральный секретарь Алимжан Акаев стал членом Комитета международных отношений.

Директор Департамента PR и маркетинга Гульназ Шукенова вошла в состав Комитета медиа и СМИ, а в Комитет информации и статистики – главный менеджер Департамента спорта Роман Темиржанов.

Кроме того, членом Комиссии по антидопингу стала директор Региональной антидопинговой организации по Центральной Азии (RADOCA) Венера Абдулла.

Отметим, обновленный состав Комитетов ОСА будет действовать до 2028 года.