НОК Казахстана получил официальное приглашение на Олимпийские игры 2026 года
Казахстанские спортсмены выступают на зимних Олимпийских играх с 1994 года.
Сегодня, 20:53
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Сегодня, 20:53Сегодня, 20:53
126Фото: olympic.kz
Национальный Олимпийский комитет Казахстана получил официальное приглашение на зимние Олимпийские игры 2026 года, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо, передаёт BaigeNews.kz.
Официальное письмо направил Международный Олимпийский комитет (МОК) в рамках традиционной процедуры, которая подтверждает участие страны в главном зимнем спортивном событии четырёхлетия.
Казахстанские спортсмены выступают на зимних Олимпийских играх, начиная с 1994 года, когда страна впервые приняла участие в соревнованиях как независимое государство. За этот период нашими атлетами завоёвано восемь медалей. Среди них одно "золото", три "серебра" и четыре "бронзы".
Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля.
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