Национальный Олимпийский комитет Казахстана получил официальное приглашение на зимние Олимпийские игры 2026 года, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо, передаёт BaigeNews.kz.

Официальное письмо направил Международный Олимпийский комитет (МОК) в рамках традиционной процедуры, которая подтверждает участие страны в главном зимнем спортивном событии четырёхлетия.

Казахстанские спортсмены выступают на зимних Олимпийских играх, начиная с 1994 года, когда страна впервые приняла участие в соревнованиях как независимое государство. За этот период нашими атлетами завоёвано восемь медалей. Среди них одно "золото", три "серебра" и четыре "бронзы".

Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля.