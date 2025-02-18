  • 18 Февраля, 22:14
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НОК Казахстана получил официальное приглашение на Олимпийские игры 2026 года

Казахстанские спортсмены выступают на зимних Олимпийских играх с 1994 года.

Сегодня, 20:53
АВТОР
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olympic.kz Сегодня, 20:53
Сегодня, 20:53
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Фото: olympic.kz

Национальный Олимпийский комитет Казахстана получил официальное приглашение на зимние Олимпийские игры 2026 года, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо, передаёт BaigeNews.kz.

Официальное письмо направил Международный Олимпийский комитет (МОК) в рамках традиционной процедуры, которая подтверждает участие страны в главном зимнем спортивном событии четырёхлетия.

Казахстанские спортсмены выступают на зимних Олимпийских играх, начиная с 1994 года, когда страна впервые приняла участие в соревнованиях как независимое государство. За этот период нашими атлетами завоёвано восемь медалей. Среди них одно "золото", три "серебра" и четыре "бронзы". 

Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля.

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