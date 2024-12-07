Ногу восьмилетнего мальчика освободили спасатели от газбаллона в Риддере
Ребёнок засунул ногу между редуктором и ручкой газового баллона.
Сегодня, 08:15
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Сегодня, 08:15Сегодня, 08:15
222Фото: кадр из видео
Необычную спасательную операцию провели спасатели ВКО: им пришлось освобождать застрявшего мальчика, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"В Риддере восьмилетний мальчик, играя дома с детьми, засунул ногу между редуктором и ручкой газового баллона. Обеспокоенные родители обратились в службу 112. Сотрудники МЧС при помощи аварийно-спасательного инструмента "Holmator" аккуратно перекусили ручку баллона и благополучно освободили ногу", — говорится в сообщении.
Во время аварийно-спасательной работы ребёнок не пострадал.
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