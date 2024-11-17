Нога пятилетней девочки застряла в батарее в Астане
Сегодня, 19:27
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Сегодня, 19:27Сегодня, 19:27
119Фото: скриншот с видео
Столичные спасатели пришли на помощь пятилетней девочке, которую пришлось освобождать от радиатора отопления, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"В службу 112 поступило сообщение, что в квартире по проспекту Ш. Кудайбердыулы ребенок 2019 года рождения застрял ногой в радиаторе отопления. Спасатели Оперативно-спасательного отряда МЧС незамедлительно прибыли на место происшествия. В ходе профессиональных действий ногу ребёнка удалось аккуратно высвободить без нанесения травм", — говорится в сообщении.
В МЧС также поделились трогательным видео спасения.
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