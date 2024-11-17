  • 17 Ноября, 20:32
  • BAIGENEWS

Нога пятилетней девочки застряла в батарее в Астане

Сегодня, 19:27
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 19:27
Сегодня, 19:27
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Фото: скриншот с видео

Столичные спасатели пришли на помощь пятилетней девочке, которую пришлось освобождать от радиатора отопления, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"В службу 112 поступило сообщение, что в квартире по проспекту Ш. Кудайбердыулы ребенок 2019 года рождения застрял ногой в радиаторе отопления. Спасатели Оперативно-спасательного отряда МЧС незамедлительно прибыли на место происшествия. В ходе профессиональных действий ногу ребёнка удалось аккуратно высвободить без нанесения травм", — говорится в сообщении.

В МЧС также поделились трогательным видео спасения.

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