Нога пятилетней девочки застряла в батарее в Астане

Столичные спасатели пришли на помощь пятилетней девочке, которую пришлось освобождать от радиатора отопления, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"В службу 112 поступило сообщение, что в квартире по проспекту Ш. Кудайбердыулы ребенок 2019 года рождения застрял ногой в радиаторе отопления. Спасатели Оперативно-спасательного отряда МЧС незамедлительно прибыли на место происшествия. В ходе профессиональных действий ногу ребёнка удалось аккуратно высвободить без нанесения травм", — говорится в сообщении.