Ночью в Казахстане произошло еще одно землетрясение

Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 5 ноября 2024 г. в 22:58 по времени г. Астаны зарегистрировано землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.

Координаты землетрясения: 45.530 с.ш. 80.600 в.д.

"Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 388 км. на северо-восток от г. Алматы (область Жетысу - прим. ред.)", - говорится в сообщении.

Расчетная интенсивность (в баллах) составила: нет ощутимости.