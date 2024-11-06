Ночью в Казахстане произошло еще одно землетрясение
Сегодня, 09:03
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Сегодня, 09:03Сегодня, 09:03
73Фото: uwaterloo.ca
Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 5 ноября 2024 г. в 22:58 по времени г. Астаны зарегистрировано землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.
Координаты землетрясения: 45.530 с.ш. 80.600 в.д.
"Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 388 км. на северо-восток от г. Алматы (область Жетысу - прим. ред.)", - говорится в сообщении.
Расчетная интенсивность (в баллах) составила: нет ощутимости.
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