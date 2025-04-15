В соцсети threads появилось сообщение казахстанца, подруги которой домогались в поезде, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, с 12 по 13 апреля его подруга одна ехала на поезде с Кызылорды до Петропавловска. В реальном времени девушка рассказывала своему другу о домогательствах со стороны проводника по имени Жанибек.

"Блин, чувствую себя в опасности. Всё подозрительно. Проводник трогает за лицо, садится поближе и говорит: ты крепко спала. Зовет в тамбур и говорит подышим свежим воздухом. Мне страшно. Никто не помогает, все просто смотрят", - цитирует он слова своей подруги.

Далее она рассказала, что обратилась к другому проводнику, который пересадил ее в соседний вагон к женщинам преклонного возраста, но он пришел и туда со словами:

"Поспи, ночью не дам спать".

Когда они шли из одного вагона в другой навязчивый проводник схватил ее за руку, приблизился к лицу и хотел дотронуться. Она еле увернулась. Девушка пыталась обратиться за помощью к другим пассажирам, но ей никто не помог.

Тогда она разыскала старшего проводника. Однако после длительных расспросов действий не последовало.

В итоге автор поста решил проблему через связи. Тогда проводник подошел к девушке и попросил прощения, оправдываясь тем, что он якобы относился к ней, как к сестре.

В ответ на его публикацию многие пользователи стали рассказывать свои жуткие истории:

"Однажды я проснулась ночью в поезде от того, что на меня пристально смотрели, больше спать не могла";

"Два года назад меня домогался пассажир, старый дядька, облизал все лицо и попытался поцеловать. После оправдывался, что выпил лишнего, но я не дала дело огласке. Просто промолчала";

"Когда мои дети (два мальчика и девочка) ехали из Семска на поезде "Семей -Кызылорда в купе проводник подсадил безбилетных подвыпивших мужиков. Дети позвонили мне, попросили поговорить с проводником, который меня послал, сказал, что он хозяин в вагоне. Мне пришлось подключить друга с Министерства транспортной полиции, который решил вопрос в течение 5 минут. Мужиков вывели на станции, а дети до самой Алматы ехали под присмотром полиции, судьбу проводника не знаю, но хотела бы чтобы его уволили";

"Мою подругу изнасиловал проводник 6 лет назад, она не смогла никому рассказать и покончила с собой".

В пресс-службе "Пассажирских перевозок" сообщили, что данный поезд принадлежит частному перевозчику ТОО ArlanTransAstana и он не имеет отношения к их компании и в целом к КТЖ.

"Деятельность частных перевозчиков регулируется Министерством транспорта. К слову, на сегодняшний день в стране, помимо АО "Пассажирские перевозки" КТЖ, на рынке пассажирских перевозок существуют 14 частных перевозчиков. В связи с чем поступающие обращения могут быть отнесены не только национальному перевозчику АО "Пассажирские перевозки" КТЖ, но и в адрес частных перевозчиков", - прокомментировали в АО.

В Минтранспорта редакции сообщили, что по данному случаю комитет железнодорожного и водного транспорта направит официальное письмо в уполномоченный орган для принятия законных мер.

"Профильное ведомство подчеркивает, что любые противоправные действия в отношении пассажиров неприемлемы. Безопасность и комфорт пассажира – главный приоритет. Также сообщаем, что частный перевозчик начал служебное расследование по указанному факту. По итогам будут приняты соответствующие меры", - прокомментировало ведомство.

В ДП на транспорте посоветовали в случае наличия жалоб или заявлений по данному факту обратиться в департамент полиции на транспорте по телефону +7 701 519 2761 для принятия соответствующих мер.

В январе мы писали о том, как агрессивный проводник поезда напал на работника КТЖ.