Ночные смены, штрафы и обман: как казахстанских детей эксплуатируют работодатели

По официальным данным Минтруда, в Казахстане работают пять тысяч несовершеннолетних. При этом с начала года в стране не выявили ни одного факта незаконного использования детского труда. Между тем, только за последний год на популярном сервисе-рекрутменте число резюме подростков выросло более, чем вдвое. Среди самых популярных подработок – сфера общепита. Но именно здесь дети сталкиваются с огромным количеством нарушений своих прав – они перерабатывают, трудятся в ночные смены, а порой им и вовсе не доплачивают. Почему работодателю выгоден детский труд и как несовершеннолетним защитить свои права, узнавала корреспондент BaigeNews.kz.

16-летняя Малика один из трёх месяцев летних каникул отработала в отряде "Жасыл ел" в Астане. Привлекали школьников в будни на 2-3 часа в день, а заплатили по 65 тысяч тенге каждому. Иметь собственные карманные деньги, признаётся девушка, ей понравилось, поэтому она начала искать подработку. Одноклассники подсказали, что в одном из ресторанов на левом берегу столицы требуются официанты для обслуживания банкетов. Девушка связалась с администратором.

"Нас с подругой позвали в ресторан, там были ещё мальчики и девочки, все новенькие. Нам показали, как обслуживать гостей, как накладывать еду из общих блюд, как наливать напитки. Например, в какие бокалы и рюмки водку, виски, вино. Научили, как расставлять посуду, приборы, салфетки, с какой стороны подходить к гостям. Нам нужно было выходить через день и в субботу, нужно было одеться по форме. Это белая рубашка, чёрные брюки, волосы собрать в узел сеткой, а пряди невидимками. Обувь тоже должна была быть чёрной, но не кроссовки", – рассказала Малика.

По её словам, никаких договоров с подростками не заключают. За 12-часовую работу ресторан платит несовершеннолетним по 10 тысяч тенге. Команда официантов должна быть в зале за три часа до банкета. В их обязанности входит накрыть столы, расставить посуду, блюда. Как правило, обслуживать приходится свадьбы, юбилеи и другие семейные торжества. По завершению официанты убирают за гостями. Расходятся подростки зачастую в три часа ночи, администратор вызывает им такси до дома. Правила строгие, продолжает Малика, если ошибиться, на работу больше не пригласят.

"Если даже стоишь не так, или улыбнулся, когда с тобой разговаривает администратор, сразу отправляют домой. Нельзя садиться, когда в чём-то ошибаемся, мальчиков они хватают за руки, дёргают, ругают. Телефон сдаём сразу, как придём, и получаем у вахтёра только когда уходим домой. На возраст там никто не смотрит, есть и подростки 13 лет", – поделилась девушка.

Алина тоже попробовала подработать этим летом в сфере общепита. По рассказу 15-летней школьницы, заработать даже 10 тысяч крайне непросто.

"Не везде берут из-за возраста, приходится прибавлять себе 1-2 года. Даже если примут, не воспринимают всерьёз, якобы дети. Зачастую недолюбливают и обделяют. Другие подростки не общаются с новенькими, могут перекинуть свои дела, злятся из-за любой ошибки стажёров. Бывает, что недоплачивают нужную сумму или задерживают зарплату. Ругают за любые мелочи, забирают телефоны во время смены, которая длится больше 12 часов, и приходится всё это время ходить без связи, без возможности написать родителям о том, что всё хорошо. Максимум 10 тысяч тенге платили на банкетах", – говорит Алина.

Между тем, по закону работодатель обязан заключать трудовой договор. Это прописано в 31-й статье Трудового кодекса Казахстана. Привлекать, к примеру, 15-летних подростков можно лишь после получения ими основного среднего образования. 14-летним подрабатывать закон разрешает исключительно в свободное от учёбы время. Тем, кто младше этого возраста, официально трудоустроиться можно в цирк, театральные и концертные организации, а также в сферу кинематографии.

В целом порядок приёма на работу несовершеннолетних такой же, как и взрослых. Разница лишь в том, что договор за ребёнка подписывают родители или опекуны. В то же время детей запрещено привлекать на тяжёлую работу с вредными и опасными условиями труда. Нельзя принимать их и на должности, где имеется материальная отвественность. Не разрешается детям работать в сфере игорного бизнеса, в ночных развлекательных заведениях, в местах, где производят и реализуют алкоголь, табачные изделия. К тому же, для юных работников предусмотрены временные ограничения и особый режим труда. Как пояснили в профильном ведомстве, для студентов и старшеклассников устанавливается сокращённая продолжительность недели.

"От 14 до 16 лет – не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 лет – не более 36 часов в неделю. Кроме того, не достигшие 18-летнего возраста не допускаются к работе в ночное время, к сверхурочной работе, работам, выполняемым вахтовым методом", – разъяснили в министерстве труда и социальной защиты населения.

За нарушение этих требований в Казахстане предусмотрена уголовная отвественность. Как поясняет юрист Муслим Хасенов, за привлечение несовершеннолетнего к запрещённым видам работ предусмотрен штраф в размере до 2000 МРП и вплоть до лишения свободы. По его данным, за последние годы в стране было зарегистрировано всего пять уголовных правонарушений по этой статье.

"Это говорит о крайне низких показателях работы правоохранительных органов в этом направлении. Работодатель обязан заключать трудовой договор с любым работником, включая несовершеннолетних. На практике бывают ситуации, когда договор не заключается. Недобросовестные работодатели работают "в чёрную" и не оформляют ни договор ГПХ, ни трудовой договор. На эти случаи статья 33-я Трудового кодекса отвечает так: в случае отсутствия трудового договора трудовые отношения считаются возникшими с того дня, когда работник фактически приступил к работе. То есть работник всё-таки может себя защитить в данной ситуации и взыскать хотя бы минимальную зарплату за весь период работы при двух условиях: если удастся доказать наличие трудовых отношений и подтвердить дату, когда он приступил к работе", – объясняет Муслим Хасенов.

При этом доказательством труда несовершеннолетних может стать оформленный пропуск, журнал регистрации, сведения о перечислении денег на карту и даже скриншоты с перепиской сторон.

В то же время латентность таких нарушений обусловлена и тем, что несовершеннолетние боятся потерять работу, считает глава общественного фонда по поддержке детей и женщин Нина Балабаева. По её словам, именно этот фактор и есть причина не только отсутствия нарушений в сфере детского труда, но и неполной статистики занятости школьников. Как правило, детский труд работодателю обходится дешевле, чем труд взрослого. Дети принимаются на работу неофициально за меньшую зарплату.

"В силу возраста детей обманывают, не доплачивают. Пока родитель или ребёнок не заявит о несоблюдении каких-то трудовых норм работодателем, об этом общество не знает, поэтому мы наблюдаем латентность таких правонарушений. В Алматы и пригороде мегаполиса особенно опасно работать детям. Не факт, что в фермерских хозяйствах не используется детский труд. А это солнце, химикаты для удобрений. Что нужно делать? Нужно создавать возможности для трудоустройства детей не только в летнее время, но и в учебное время, если это не отрывает их от занятий", – считает общественница.

Она предлагает предусмотреть возможности для работы на неполную занятость и сформировать список профессий, которые не навредят детскому организму.

"В летнее время дети могут быть трудоустроены на краткосрочный режим рабочего дня и в безопасные организации. Но это информация обычно недоступна тем родителям, которые хотели бы трудоустроить детей, поэтому нужно активно рекламировать эту услугу нашим управлениям занятости на информационных ресурсах, передать в школы и, может быть, расширять даже возможности участия детей, увеличивать квоты на привлечение несовершеннолетних летом", – уверена Нина Балабаева.

По её словам, несовершеннолетние не только работают ночами, их штрафуют за любую оплошность. Зачастую они не получают даже изначально оговорённую зарплату. А доказать нарушения прав в этом случае просто невозможно.

Штрафы в трудовых отношениях в целом незаконны, напоминает юрист Муслим Хасенов. В Трудовом кодексе предусмотрено два вида ответственности: дисциплинарная и материальная. В первом случае это может быть замечание, выговор, строгий выговор и увольнение. Материальная ответственность наступает за ущерб, причинённый работодателю. Его обязан возместить работник. Применение же штрафа как взыскания – незаконно.

"Штрафы как форма ответственности работника Трудовым кодексом не предусмотрены. Всё, что ухудшает положение работников, признаётся недействительными и не подлежат применению. В трудовую инспекцию могут обратиться все работники, даже у которых нет письменного трудового договора. В таких случаях инспекция обязана назначить внеплановую проверку и выяснить все обстоятельства. У работника должны быть доказательства того, что он работал – это может быть переписка или акты выполненных работ, которые работник подписывал", – объясняет юрист.

О любых нарушениях юные казахстанцы могут рассказать, позвонив по телефону доверия или в тот же комитет по охране прав детей. Между тем, за семь месяцев этого года трудовые инспекторы страны не выявили ни одного факта незаконного использования детского труда.

"В 2022 году инспекторами труда было выявлено четыре факта, а в 2023 году один факт, по которым работодатели привлечены к административной ответственности. В основном нарушения связаны с незаключением трудового договора", – сообщили в Минтруда.

В свою очередь, в МВД приводят еще более позитивные данные. За последние годы полицейские не зарегистрировали ни одного факта, связанного с трудовой эксплуатацией несовершеннолетних

В то же время правоохранители не скрывают, что есть факты сексуального рабства несовершеннолетних.

"В период с 2021-го по 2023 год зарегистрировано 13 преступлений, связанных с сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних и их вовлечением в занятие проституцией. К различным срокам наказания (до 10 лет лишения свободы) осуждены 12 лиц. В текущем году по аналогичным фактам начато 10 досудебных расследований, по которым к уголовной ответственности привлечены два лица на срок от 3 до 6 лет лишения свободы, остальные дела на стадии расследования", – сообщили в МВД.

А в комитете по охране прав детей отчитались об информационно-разъяснительной работе с родителями и несовершеннолетними казахстанцами. В стране периодически даже объявляют целые информкампании "12 дней борьбы против эксплуатации детского труда".