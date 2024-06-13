Ночные рейсы снова появятся в аэропорту Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

Сообщалось, что из-за ремонта взлётно-посадочной полосы с 22:00 до 6:00 аэродром столичного аэропорта был закрыт для приёма и выпуска воздушных судов.

С 14 июня в связи с высоким спросом в летний период на воздушные перевозки продлевается регламент работы аэропорта. Ежедневный технологический перерыв будет в промежутке с 23:00 до 00:30.

"На время проведения работ аэропортом будет обеспечена годность взлётно-посадочной полосы, ремонтные работы будут осуществляться на других участках аэродромного покрытия (магистральная рулёжная дорожка, рулёжные дорожки, перрон) с последующим переходом на взлётно-посадочную полосу. На сегодня работы ведутся на магистральной рулёжной дорожке, что не препятствует функционированию аэропорта", – сообщили в КГА.

Сообщается, что авиакомпании оперативно пересмотрят расписание по внутренним перелётам и обеспечат дополнительные рейсы по популярным направлениям.

Пассажирам рекомендуется проверять наличие билетов через официальные сайты авиакомпаний.