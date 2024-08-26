Ночные прогулки осуждённого сына Даулета Турлыханова объяснили в МВД

Председатель Комитета уголовно-исполнительной системы МВД Тенизжан Джанибеков заявил, что из-за ночных прогулок приговорённого к ограничению свободы сына Даулета Турлыханова наказаны ряд сотрудников, передаёт BaigeNews.kz.

Вопрос на брифинге в МВД подняли журналисты. Они поинтересовались, в течение какого срока приговоры поступают на исполнение в КУИС. В пример они привели ситуацию с сыном Даулета Турлыханова - Нурасылом Болатом, которого приговорили к ограничению свободы в мае этого года, а взяли на пробационный контроль только 14 августа. А до этой даты казахстанцы замечали, что он нарушает условия ограничения, гуляет по ночам.

"После поступления в Службу пробации приговора, в тот же день осуждённый ставится на учёт. По данному факту мы давали официальный комментарий – говорили что приговор принят к исполнению 14 августа, тем не менее за процессуальные нарушения ряд виновных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности", - заявил председатель КУИС.

По его словам, на учёте в службах пробации в Казахстане состоит более 28 тысяч лиц. Из них большая часть осуждены к ограничению свободы.