В Астане начались ночные патрулирования водоёмов для обеспечения безопасности граждан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Спасатели регулярно курсируют по руслу реки Есиль на катерах "Marlin 830", "Silver Hawk" и "Wellboat", чтобы оперативно реагировать на любые чрезвычайные ситуации", — сообщили в МЧС.

Спасатели поделились эпичным видео работы ночного патруля на Есиле.

Как объяснили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, такие патрули необходимы для предотвращения происшествий на воде, особенно в тёмное время суток, когда риски могут возрастать. Спасатели следят за тем, чтобы граждане соблюдали правила безопасности, а также готовы в любой момент оказать помощь в случае необходимости.

В ведомстве призывают астанчан и гостей столицы быть особенно внимательными у воды и помнить о мерах предосторожности, чтобы избежать несчастных случаев.