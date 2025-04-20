  • 20 Апреля, 23:38
  • BAIGENEWS

Ночные патрули на катерах по Есилю сняли на видео в Астане

Они необходимы, чтобы предотвращать происшествия на воде

Сегодня, 22:12
АВТОР
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сгенерировано с поммощью ИИ Сегодня, 22:12
Сегодня, 22:12
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Фото: сгенерировано с поммощью ИИ

В Астане начались ночные патрулирования водоёмов для обеспечения безопасности граждан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Спасатели  регулярно курсируют по руслу реки Есиль на катерах "Marlin 830", "Silver Hawk" и "Wellboat", чтобы оперативно реагировать на любые чрезвычайные ситуации", —  сообщили в МЧС.

Спасатели поделились эпичным видео работы ночного патруля на Есиле.

Как объяснили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, такие патрули необходимы для предотвращения происшествий на воде, особенно в тёмное время суток, когда риски могут возрастать. Спасатели следят за тем, чтобы граждане соблюдали правила безопасности, а также готовы в любой момент оказать помощь в случае необходимости.

В ведомстве призывают астанчан и гостей столицы быть особенно внимательными у воды и помнить о мерах предосторожности, чтобы избежать несчастных случаев.

Видео: МЧС РК

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