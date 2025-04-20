Ночные патрули на катерах по Есилю сняли на видео в Астане
Они необходимы, чтобы предотвращать происшествия на воде
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане начались ночные патрулирования водоёмов для обеспечения безопасности граждан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"Спасатели регулярно курсируют по руслу реки Есиль на катерах "Marlin 830", "Silver Hawk" и "Wellboat", чтобы оперативно реагировать на любые чрезвычайные ситуации", — сообщили в МЧС.
Спасатели поделились эпичным видео работы ночного патруля на Есиле.
Как объяснили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, такие патрули необходимы для предотвращения происшествий на воде, особенно в тёмное время суток, когда риски могут возрастать. Спасатели следят за тем, чтобы граждане соблюдали правила безопасности, а также готовы в любой момент оказать помощь в случае необходимости.
В ведомстве призывают астанчан и гостей столицы быть особенно внимательными у воды и помнить о мерах предосторожности, чтобы избежать несчастных случаев.
Самое читаемое
- Гимнаст Милад Карими взял второе золото в Дохе
- Культурный диалог в Ереване: Президент Армении принял Аиду Балаеву
- Автобус с детьми перевернулся под Астаной: юного футболиста санавиацией отправят в Павлодар
- В Акмолинской области перевернулся автобус с детьми: что известно о состоянии юных футболистов
- В МИРЕ: трагедия в Конго, угрозы Трампа, переговоры Ирана и России