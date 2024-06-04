  • 4 Июня, 10:13
  • BAIGENEWS

Ночные автобусы запускают в Астане

Сегодня, 10:03
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Ночные автобусы запускают в Астане Сегодня, 10:03
Сегодня, 10:03
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Несколько автобусных маршрутов будут ездить по Астане ночью, передаёт BaigeNews со ссылкой на CTS.

"С началом летнего периода, чтобы сделать город еще более удобным и доступным, планируется запуск ночных маршрутов №№ 201, 202, 203. Теперь жители и гости столицы смогут легко и комфортно перемещаться по городу в ночное время, с 00:00 ч. до 06:00 ч", - говорится в сообщении.

К слову, маршруты охватят основные транспортные хабы и соединят ключевые районы города.

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