Ночные автобусы запускают в Астане
Сегодня, 10:03
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Сегодня, 10:03Сегодня, 10:03
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Несколько автобусных маршрутов будут ездить по Астане ночью, передаёт BaigeNews со ссылкой на CTS.
"С началом летнего периода, чтобы сделать город еще более удобным и доступным, планируется запуск ночных маршрутов №№ 201, 202, 203. Теперь жители и гости столицы смогут легко и комфортно перемещаться по городу в ночное время, с 00:00 ч. до 06:00 ч", - говорится в сообщении.
К слову, маршруты охватят основные транспортные хабы и соединят ключевые районы города.
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