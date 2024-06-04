Ночные автобусы запускают в Астане

Несколько автобусных маршрутов будут ездить по Астане ночью, передаёт BaigeNews со ссылкой на CTS.

"С началом летнего периода, чтобы сделать город еще более удобным и доступным, планируется запуск ночных маршрутов №№ 201, 202, 203. Теперь жители и гости столицы смогут легко и комфортно перемещаться по городу в ночное время, с 00:00 ч. до 06:00 ч", - говорится в сообщении.