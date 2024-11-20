Ночной забег проведут в Астане
Среди участников разыграют ценные призы.
Сегодня, 16:07
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Сегодня, 16:07Сегодня, 16:07
130Фото: baigenews.kz
22 ноября в Астане состоится на ночной забег Jeniske birge jugir, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.
Мероприятие проведут на территории Ботанического сада (со стороны главного входа).
Регистрация желающих принять участие в забеге начнётся в день мероприятия с 19:00, она будет бесплатной. Старт участникам дадут в 21:00.
На соревнования приглашают всех желающих, способных преодолеть дистанцию. Как только количество участников достигнет 1 000 человек, регистрацию закроют.
В финале организаторы разыграют IPhone 15 Pro и пять велосипедов.
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