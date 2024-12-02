Ночной пожар потушили в Алматы
Сегодня, 01:10
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Сегодня, 01:10Сегодня, 01:10
53Фото: МЧС РК
В Алматы ночью сгорел киоск по продаже овощей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Киоск расположен по улице Ш.Айманова в Бостандыкском районе.
Спасатели ликвидировали пожар на площади 15 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
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