  • 2 Декабря, 01:24
  • BAIGENEWS

Ночной пожар потушили в Алматы

Сегодня, 01:10
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 01:10
Сегодня, 01:10
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Фото: МЧС РК

В Алматы ночью сгорел киоск по продаже овощей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Киоск расположен по улице Ш.Айманова в Бостандыкском районе.

Спасатели ликвидировали пожар на площади 15 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

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