Ночной пожар потушили в Алматы

В Алматы ночью сгорел киоск по продаже овощей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Киоск расположен по улице Ш.Айманова в Бостандыкском районе.

Спасатели ликвидировали пожар на площади 15 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.