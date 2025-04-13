В Шымкенте по жалобам жителей приостановлена работа ночного клуба ZIMA, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.

Ночной клуб размещался в здании, в котором ранее располагались супермаркеты. Объект был переоборудован без соответствующих разрешений. Поэтому управление контроля и качества городской среды провело внеплановую проверку здания.

Согласно кадастровым данным, назначение участков – строительство объектов социально-культурного и бытового назначения. Однако здание площадью 1359 квадратных метров используется в несоответствующих целях. Реконструкция была проведена без проектной документации, экспертной оценки и надзора.

В отношении владельца объекта возбуждено административное дело по статьям 316 и 463 часть 1 КоАП РК. Ему выдано предписание о приостановке работы клуба. Материалы дела направлены в суд.