Ночная кража произошла в торговом центре Астаны
Сегодня, 03:15
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Сегодня, 03:15Сегодня, 03:15
41Фото: скриншот видео
Ночная кража произошла в торговом центре в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В тёмное время суток мужчина проник на территорию круглосуточно работающего торгового центра. Его внимание привлёк островок по продаже мобильных аксессуаров.
Сотрудники полиции оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался 48-летний мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за аналогичные преступления. С помощью камер видеонаблюдения удалось зафиксировать, как злоумышленник, убедившись в отсутствии свидетелей, проник в торговую точку и похитил три смартфона MiMix и Samsung. Общая сумма ущерба составила 300 тысяч тенге. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина водворён в ИВС.
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