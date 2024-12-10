Ночная кража произошла в торговом центре в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В тёмное время суток мужчина проник на территорию круглосуточно работающего торгового центра. Его внимание привлёк островок по продаже мобильных аксессуаров.

Сотрудники полиции оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался 48-летний мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за аналогичные преступления. С помощью камер видеонаблюдения удалось зафиксировать, как злоумышленник, убедившись в отсутствии свидетелей, проник в торговую точку и похитил три смартфона MiMix и Samsung. Общая сумма ущерба составила 300 тысяч тенге. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина водворён в ИВС.