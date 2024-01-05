Ночевали с детьми на кладбище: жительница Шымкента сбежала от издевательств мужа

Бил проводами, ломал кости и позвоночник. Жуткие подробности семейной жизни рассказала 43-летняя жительница Шымкента Гульмира. Она сбежала от издевательств мужа в столицу, но он всё нашёл её, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Женщина скрывается от бывшего мужа и боится показывать лицо. С супругом Гульмира прожила 20 лет. И большую часть этого времени все было хорошо, пока мужчина не начал пить. После этого его словно подменили. Жену он нещадно избивал. Переломал все кости. Иногда женщина настолько боялась мужа, что ночевала с детьми на кладбище.

"Приходил пьяный и избивал. Сломал мне нос, руку, позвоночник. Свекровь говорила, что сама виновата. А в чем моя вина? Было очень страшно ночевать дома. Были дни, когда мы с детьми ночевали на кладбище. Там не так страшно, как рядом с ним", - рассказала пострадавшая.

Руку мужчина поднимал не только на жену, но и на детей, бил их проводами.

"Однажды пришёл в школу к дочери отругал её там, а дома избил. Я нашла её ночью в поле, лежала на траве, все лицо было в крови. Она не понимала, как родной отец может так избить своего ребёнка", - вспоминает женщина.

Все эти годы Гульмира жила в Шымкенте. И когда поняла, что не может больше терпеть такие зверства, сбежала с детьми в Астану. Но муж нашел её и здесь. Сейчас женщина скрывается от него в кризисном центре.

"Обращались в полицию, но наши заявления, после того как выйдем из участка, просто рвали и выбрасывали. Муж с ними договаривался. Уехали с детьми в Астану, он нашёл нас и тут. Но нам помогли в кризисном центре. Здесь мы уже полгода, чувствуем себя в безопасности", - сказала Гульмира.

В департаменте полиции сообщили, что в прошлом году к ним поступило свыше 17 тысяч обращений от жертв домашних тиранов.

"В целях недопущения рецидива бытового насилия за истёкший период 2023 года в Астане за совершение бытовых правонарушений в суде рассмотрено 6 595 административных дел. В отношении домашних дебоширов вынесено 9 090 защитных предписаний, судом установлено 582 особых требований к поведению правонарушителя", - уточнила старший инспектор группы защиты женщин от насилия ДП Астаны Айгерим Даркембаева.

Полицейские в этом году планируют создать специализированное подразделение по борьбе с семейно-бытовым насилием с максимальным привлечением женщин - сотрудников правоохранительных органов.