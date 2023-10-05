Нобелевскую премию по литературе получил норвежский писатель
Сегодня, 17:39
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Сегодня, 17:39Сегодня, 17:39
139Фото: Туве Брейстейн
Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2023 года стал норвежский писатель Юн Фоссе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на forbes.ru.
Как отметили в Нобелевском комитете, он удостоен награды "за его новаторские пьесы и прозу, которые озвучивают невыразимое".
Норвежскому писателю, драматургу и поэту Юну Фоссе 64 года. В 1983 году был опубликован его первый роман "Красное, черное", его первая пьеса "И мы никогда не расстанемся" вышла в свет в 1994 году.
Нобелевская премия по литературе вручается с 1901 года. По завещанию Альфреда Нобеля, она должна присуждаться автору, "создавшему наиболее значительное литературное произведение идеалистической направленности".
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