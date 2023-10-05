Нобелевскую премию по литературе получил норвежский писатель

Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2023 года стал норвежский писатель Юн Фоссе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на forbes.ru.

Как отметили в Нобелевском комитете, он удостоен награды "за его новаторские пьесы и прозу, которые озвучивают невыразимое".

Норвежскому писателю, драматургу и поэту Юну Фоссе 64 года. В 1983 году был опубликован его первый роман "Красное, черное", его первая пьеса "И мы никогда не расстанемся" вышла в свет в 1994 году.

Нобелевская премия по литературе вручается с 1901 года. По завещанию Альфреда Нобеля, она должна присуждаться автору, "создавшему наиболее значительное литературное произведение идеалистической направленности".