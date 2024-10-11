Нобелевскую премию мира присудили организации Nihon Hidankyo
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Норвежский Нобелевский комитет принял решение присудить премию мира в 2024 году японской организации Nihon Hidankyo. Это движение выживших после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, передаёт BaigeNews.kz.
"Движение также известное как Hibakusha получает премию мира за свои усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия, и за демонстрацию свидетельскими показаниями того, что ядерное оружие никогда не должно быть использовано снова", - сказано в сообщении комитета.
В организации сообщили, что в ответ на атомные бомбардировки августа 1945 года возникло глобальное движение, члены которого неустанно работали над повышением осведомленности о катастрофических гуманитарных последствиях применения ядерного оружия. Постепенно возникла мощная международная норма, клеймившая применение ядерного оружия как морально неприемлемое. Эта норма стала известна как "ядерное табу".
Судьбы тех, кто выжил в аду Хиросимы и Нагасаки, долгое время скрывались и игнорировались. В 1956 году местные ассоциации хибакуся вместе с жертвами испытаний ядерного оружия в Тихом океане образовали Японскую конфедерацию организаций пострадавших от атомных и водородных бомб. Это название было сокращено на японском языке до Nihon Hidankyo. Она стала крупнейшей и самой влиятельной организацией хибакуся в Японии.
"Присуждая в этом году Нобелевскую премию мира Nihon Hidankyo, Норвежский нобелевский комитет хочет почтить всех выживших, которые, несмотря на физические страдания и болезненные воспоминания, решили использовать свой дорогостоящий опыт для развития надежды и участия в деле мира. Nihon Hidankyo предоставила тысячи свидетельств очевидцев, выпустила резолюции и публичные обращения и отправила ежегодные делегации в Организацию Объединенных Наций и на различные мирные конференции, чтобы напомнить миру о насущной необходимости ядерного разоружения. Однажды хибакуся больше не будет среди нас в качестве свидетелей истории. Но с сильной культурой памяти и постоянной приверженностью новые поколения в Японии продолжают передавать опыт и послание свидетелей. Они вдохновляют и просвещают людей по всему миру. Таким образом они помогают поддерживать ядерное табу – предварительное условие мирного будущего человечества", - отметили в комитете.
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