Нобелевскую премию мира присудили организации Nihon Hidankyo

Норвежский Нобелевский комитет принял решение присудить премию мира в 2024 году японской организации Nihon Hidankyo. Это движение выживших после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, передаёт BaigeNews.kz.

"Движение также известное как Hibakusha получает премию мира за свои усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия, и за демонстрацию свидетельскими показаниями того, что ядерное оружие никогда не должно быть использовано снова", - сказано в сообщении комитета.

В организации сообщили, что в ответ на атомные бомбардировки августа 1945 года возникло глобальное движение, члены которого неустанно работали над повышением осведомленности о катастрофических гуманитарных последствиях применения ядерного оружия. Постепенно возникла мощная международная норма, клеймившая применение ядерного оружия как морально неприемлемое. Эта норма стала известна как "ядерное табу".

Судьбы тех, кто выжил в аду Хиросимы и Нагасаки, долгое время скрывались и игнорировались. В 1956 году местные ассоциации хибакуся вместе с жертвами испытаний ядерного оружия в Тихом океане образовали Японскую конфедерацию организаций пострадавших от атомных и водородных бомб. Это название было сокращено на японском языке до Nihon Hidankyo. Она стала крупнейшей и самой влиятельной организацией хибакуся в Японии.