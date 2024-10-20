Нобелевский лауреат высказался о климате, пробках и АЭС в Казахстане

Выдающийся лидер и новатор в области климатической политики и устойчивого развития, нобелевский лауреат Рае Квон Чунг в рамках международной конференции "Connected 2024" поделился своими идеями по осмыслению образа будущего через мировоззренческий подход. Корреспонденту BaigeNews.kz удалось поговорить с экспертом и узнать его взгляд на вопросы строительства АЭС в Казахстане, проблему пробок и изменения климата.

Рае Квон Чунг – один из ведущих мировых экспертов в области изменения климата и автор концепции "зелёного роста". Он занял важное место в мировом диалоге по вопросам охраны окружающей среды и был удостоен Нобелевской премии мира в 2007 году "за усилия по накоплению и распространению знаний об изменениях климата из-за деятельности человека".

В Астану он приехал для участия в международной конференции "Connected 2024", которая проходила 18-19 октября.

На торжественном открытии конференции заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова передала приветственное послание от имени Президента Касым-Жомарта Токаева. Глава государства отметил, что "Connected 2024" — это уникальный проект, направленный на обсуждение креативных идей, прогнозирование будущего, а также обмен передовыми знаниями и опытом.

Рае Квон Чунг также отметил уникальность мероприятия.

"Меня очень впечатлила конференция "Connected 2024", потому что это уникальная попытка собрать лучшие умы со всего мира, чтобы представить новые идеи и подходы к тому, как продолжить социальное развитие и сыграть роль моста между Востоком и Западом с казахстанскими ценностями, основанными на культуре Тенгри", — сказал эксперт.

Чунг отметил стремление казахстанцев к сохранению своей культуры и природы.

"В июле, находясь в Катон-Карагае, я был поражён красотой природы и стараниями местных жителей по сохранению своей окружающей среды, традиций и культуры. Вместе с тем, они стремятся к повышению качества жизни. Это вызывает уважение", — сказал Чунг.

В условиях глобальной политической, социальной и экономической нестабильности, многие проблемы создают хаос и предвещают ещё более глубокие вызовы.

"На такого рода конференциях могут быть предложены новаторские идеи. Я думаю, что это уникальная возможность для людей Казахстана не только принимать участие в обсуждениях, но и стать лидерами в инициировании изменений. Это попытка не просто следовать за кем-то, а взять на себя роль лидера, и в этом смысле конференция открывает уникальные перспективы", — сказал эксперт.

Возьмите ответственность на себя

Выдающийся новатор занимается проблемой изменения климата более 30 лет — с 1991 года. Он признаётся, что этот вопрос вызывает у него разочарование.

"Мы до сих пор не добились реальных успехов в сокращении выбросов углерода, и теперь мы сталкиваемся с ухудшающимися климатическими катастрофами по всему миру. Несмотря на 30 лет обсуждений, усилий и политических обязательств в ООН, главы государств ежегодно приезжают на саммиты ООН, и в этом году они поедут в Баку, Азербайджан, где снова будут делать то же самое. Но, к сожалению, реальные выбросы углерода так и не были сокращены", — констатирует Чунг.

По его словам, причина в том, что в глобальной климатической системе применяется подход "сверху вниз". Это когда правительство само принимает решение и спускает его вниз, к народу. Эта позиция в корне неправильная, считает ученый.

"Только лидеры правительств собираются, обсуждают и сами устанавливают цели. Люди на улице практически ничего не знают. Они не осведомлены о том, какие обязательства их лидеры взяли на себя в ООН. Никто об этом не знает, верно? Я не уверен, сколько людей знает, насколько сильно ваш президент взял на себя обязательства в Дубае или где-либо еще. Люди об этом не знают. Иными словами, мы продвигаем климатические действия только через подход "сверху вниз" со стороны правительств. Но при этом мы оставляем людей и потребителей в стороне, они просто наблюдают, ожидая, что сделают правительства. Мы просто открываем газету и смотрим, каковы итоги конференции ООН. А потом спрашиваем: почему они не решают проблему? Почему они не принимают реальные меры? Но такой подход совершенно неправильный. Правительства не могут принять реальные, эффективные меры без участия народа", — подчеркнул он.

Рае Квон Чунг выступает за подход "снизу вверх". Он считает, что простой народ должен присоединиться к решению экологических проблем и взять на себя ответственность. Но, к сожалению, формула ООН не предусматривает участия народа. В таком случае, по мнению ученого, каждое правительство должно разработать подход "снизу вверх", где люди смогут участвовать и брать на себя ответственность. Но, к сожалению, в большинстве стран такого дизайна нет. В том числе в Корее и Казахстане.

Для того, чтобы заставить народ брать на себя ответственность, Чунг предлагает ввести ценовую дифференциацию между зеленой и коричневой энергией.

"Мы должны установить две цены: более высокую для зеленой энергии, потому что она дороже, и более низкую - для ископаемого топлива. Вы можете спросить, кто будет платить более высокую цену? Пусть люди сами решат. Если вы действительно беспокоитесь о климате, вы должны быть готовы заплатить более высокую цену за это. Не жалуйтесь на правительство, если вы не платите за зеленую энергию больше. У вас нет права жаловаться на правительство, потому что вы хотите разделить ответственность. Как вы можете жаловаться на правительство?", — сказал новатор.

Он также в качестве примера привел кейс о том, как корейские студенты подали в суд на правительство за бездействие в вопросе изменения климата.

"Но я не согласен с этим. Почему? Потому что это не правительство израсходовало все ископаемое топливо. Мы все его использовали. Мы потребляем ископаемую энергию и продукты, которые на ней основаны, и мы должны быть ответственны, а не только правительство. Но проблема в том, что у нас нет системы, в которой мы можем разделить эту ответственность. Поэтому я предлагаю двухценовую систему, где люди смогут платить за зелёную энергию. Вы можете сказать: "Но возможно, мало кто захочет платить больше". Ну и ладно, можно начать. Потому что это дело добровольное. Мы не можем навязывать это, потому что, если мы навяжем, возникнет социальная и политическая проблема. Мы должны оставить выбор людям", — рассказал эксперт.

Он задаётся вопросом, почему миллионеры должны платить такую же цену, как и бедные. Они должны иметь возможность платить более высокую цену. Бизнес тоже готов платить больше за зелёную энергию. Например, такие компании, как Coca-Cola, Starbucks или Christian Dior готовы платить больше за зелёную энергию. Потому что они могут рекламировать свою продукцию как "углеродно-нейтральную". Они считают, что это сильный маркетинговый ход, который может принести им больше прибыли.

"Вы слышали о кампании ESG, инициированной бизнесом: экология, социальная ответственность и корпоративное управление. Это сейчас модное слово. Теперь все компании говорят, что они занимаются ESG. Но что конкретно они делают для этого? Самое простое, что могут сделать компании, — это использовать зелёную энергию и платить за неё более высокую цену. Тогда они могут сказать: "Моя компания ESG, потому что использует зеленую энергию". Это станет их маркетинговым инструментом", — отметил он.

Пробки влияют на ВВП?

Подробнее Чунг остановился на проблеме автомобильных пробок в городах. Эксперт увидел прямую зависимость развития экономики страны от состояния трафика.

"Тема пробок на дорогах очень интересная, но зачастую недооцененная. Мы не обращаем внимания на дорожные пробки и не осознаем, сколько денег, энергии и ненужных выбросов углекислого газа теряется из-за заторов на дорогах. Пробки – это плохо, потому что мы теряем рабочее время, застряв в них, не можем заниматься ничем другим. Мы также расходуем энергию и производим выбросы углекислого газа, что ухудшает качество воздуха", — сказал он.

Как правило, эта серьезная проблема, которая снижает качество жизни населения, зачастую не учитывается. Мы попросту не осознаем, какое влияние заторы оказывают на общество, нашу жизнь и климатическую экосистему.

Рае Квон Чунг рассказал, как в Южной Корее борются с пробками. Основное внимание там уделяется инвестициям в автотрассы, и главной формой мобильности считается шоссе. При этом пренебрегают инвестициями в железные дороги и метро.

"Да, у нас есть метро, но его недостаточно. Особенно в столичном районе Сеула мы страдаем от ужасных пробок. В часы пик трассы превращаются в стоянки. Когда подсчитали потери бензина и рабочего времени, они составили 3,6% нашего ВВП. Можете в это поверить? Бюджет на национальную оборону Кореи составляет только 2% от ВВП. Это огромные цифры, но мы теряем 3,6% ВВП только из-за дорожных заторов. Однако мало кто это осознает", — сказал Чунг.

По его словам, причина кроется в недостаточных инвестициях в общественный транспорт.

"Это урок для многих других стран. Когда я был в Алматы, я видел пробки, и в Астане их тоже немного. Это демонстрирует недостаточные инвестиции в общественный транспорт. Города должны больше вкладываться в такие виды транспорта, как метро, автобусы и электротранспорт. Необходимо больше инвестировать, чтобы сократить заторы. Это на самом деле снижает стоимость пробок, а также способствует росту ВВП", — отметил эксперт.

Он также ответил на вопрос, почему же правительство не делает такие инвестиции. По его словам, метод, применяемый для учёта инвестиций в общественный транспорт, является неверным.

"В Корее мы учитываем возврат инвестиций только в денежном выражении. Когда строится скоростной поезд, мы рассчитываем, сколько денег нужно, и сколько доходов он может принести. Но всегда говорят, что доходы слишком низкие, чтобы оправдать огромные инвестиции. Поэтому утверждают, что возврат инвестиций низкий. Из-за этого не было сделано инвестиций. Но что мы упустили из виду? Мы не посчитали, что инвестиции в общественный транспорт могут значительно сократить выбросы углекислого газа за счет снижения использования автомобилей", — сказал эксперт.

По его словам, правительство его страны не рассматривает сокращение выбросов как выгоду или возврат инвестиций. Он же настаивает на рассматривании сокращения выбросов углекислого газа как возврат инвестиций. Например, в Корее одна тонна углерода стоит около 30 долларов, а в Европе – около 100 евро.

"Нужно считать сокращение выбросов углерода от инвестиций в общественный транспорт как часть возврата инвестиций. Тогда можно получить положительный результат и оправдать инвестиции в инфраструктуру, зеленую инфраструктуру. Это то, что я называю системным изменением. Нам нужны такие небольшие изменения в системе учета возврата инвестиций, чтобы оправдать вложения в общественный транспорт и хорошую инфраструктуру. Многие правительства этого не делают. Но это один из аспектов системных изменений, о которых я всегда говорю. Без системных изменений мы не сможем продвигать социальное развитие. Это очень простой способ учесть углерод как возврат инвестиций, что оправдает многие зеленые инвестиции", — заверил новатор.

Плюсы и минус АЭС

Отвечая на вопрос о строительстве АЭС в Казахстане, Рае Квон Чунг назвал решение президента о проведении референдума по этому вопросу действительно позитивным и продуманным подходом.

"Я считаю, что решение относительно атомной энергии должно приниматься всей страной и народом. То, как Правительство Казахстана организовало референдум по этому вопросу, является очень конструктивным шагом к достижению социального консенсуса", — сказал он.

Рае Квон Чунг высказался о значении атомной энергетики в будущем.

"Возобновляемые источники энергии, безусловно, важны для нашего будущего, но ядерная энергетика также играет свою роль. Она может обеспечивать базовую нагрузку, предоставляя стабильную и непрерывную энергию 24 часа в сутки. Это преимущество становится особенно актуальным, когда речь идет о видах энергии, таких как солнечная и ветровая, которые зависят от условий окружающей среды. Например, ночью или в безветренные дни мы не можем полагаться на эти источники", — отметил эксперт.

Вместе с тем Чунг указал на отрицательные стороны атомной энергетики.

"Следует помнить, что ядерная энергетика – не самое дешёвое решение. По расчетам, в настоящее время атомная энергия дороже солнечной и ветряной. У нее есть свои преимущества, но она требует значительных капиталовложений и длительного времени на строительство. Утилизация ядерных отходов также требует значительных затрат", — подчеркнул новатор.

Тут же он добавил, что у Казахстана достаточно земли, чтобы справляться с этой задачей, в отличие от таких стран, как Корея, где нет достаточно пространства для утилизации ядерных отходов.

"Я не уверен, что для Кореи это хороший вариант, но для Казахстана это может стать эффективным решением. Тем не менее, я считаю, что не следует полагаться лишь на атомную энергию, поскольку у вас есть все возможности использовать солнечную и ветровую энергию, которые являются более экономически выгодными. Я полагаю, что важен баланс между ядерной и возобновляемой энергией", — резюмировал свою мысль эксперт.

Он отметил, что конструктивные усилия правительства Казахстана в этом направлении позволят достичь социального согласия.