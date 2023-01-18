Нобелевский лауреат и советник Генсека ООН стал профессором Шымкентского вуза

Фото: Auezov University

Лауреат Нобелевской премии мира 2007 года Рае Квон Чунг стал штатным профессоров Auezov University в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz.

Он будет преподавать дисциплину "Зелёная экономика и изменение климата" для бакалавриата, отметили в вузе. Кроме того он готовит программу и для студентов магистратуры.

"31 октября в Auezov University был открыт Центр новой климатической экономики имени Рае Квон Чунга. Под его руководством сейчас готовится образовательная программа для MBA по зелёной экономике, курировать программу он будет сам лично. Он является специалистом номер 1 в области зелёной экономики в мире, а также в области изменения климата", - сообщила Жадыра Шынгысбаева, директор центра новой климатической экономики.

Профессор также является советником Генсека ООН по вопросам изменения климата.