Низовую метель и гололёд прогнозируют синоптики в Казахстане в ближайшие дни

С 10 октября на запад Казахстана, а затем на остальную территорию будет оказывать влияние циклон. Из-за этого пройдут осадки, временами сильные (дождь, снег). Также синоптики прогнозируют усиление штормового ветра до 15-29 метров в секунду, низовую метель и гололёд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В южной и восточной частях республики ожидаются дожди с грозами, в горных районах сильные дожди и туман.