Низовую метель и гололёд прогнозируют синоптики в Казахстане в ближайшие дни
Сегодня, 18:10
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Сегодня, 18:10Сегодня, 18:10
164Фото: pxhere.com
С 10 октября на запад Казахстана, а затем на остальную территорию будет оказывать влияние циклон. Из-за этого пройдут осадки, временами сильные (дождь, снег). Также синоптики прогнозируют усиление штормового ветра до 15-29 метров в секунду, низовую метель и гололёд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
В южной и восточной частях республики ожидаются дожди с грозами, в горных районах сильные дожди и туман.
"До конца недели прогнозируется также понижение температуры воздуха на западе днём до 5-13, на юге - 20 тепла, на севере Казахстана до 1-5 мороза, на юге - 2 тепла, в центре и на востоке республики 5-13 тепла, на юге страны 7-12 тепла", ― отмечено в сообщении синоптиков.
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