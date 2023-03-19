Низкую явку на выборах прокомментировали казахстанские политологи

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В стране продолжается избирательная кампания. Большой общественный интерес в этом году вызвали самовыдвиженцы. Эксперты и политологи пророчат этой системе большое и эффективное будущее. Своим мнением они поделились с корреспондентом BaigeNews.kz.

"Видно, что наблюдатели работают, всё проходит достаточно активно. Я, думаю, что это большая заслуга того, что в этом году выборы проходят по смешанной избирательной системе, и вообще эту избирательную кампанию "сделали" кандидаты, баллотирующиеся в мажилис и маслихаты по одномандатным округам. Люди всё-таки больше смотрят на конкретных персон, чем на названия или программы политических партий. По сути с 2007 года население заметно утратило интерес к политике, к выборам. Только сейчас может быть начинает что-то просыпаться в людях, и всё-таки сейчас оправдано вот это совмещение парламентских выборов потому, что это отражается на явке. Если люди не будут голосовать за партии, то они могут проголосовать за кандидатов в депутаты маслихат города или региона", - отметил Андрей Чеботарёв.

По мнению эксперта это является неоспоримым плюсом, но есть и свои минусы, которые уже стали очевидны. Ведь ограниченное количество мест в мажилис создало огромную конкуренцию, были созданы очень большие избирательные округа.

"В Алматы, например, там по три района, а то и больше в каждом округе. Баллотируется достаточно большое количество людей в том числе и стоящих на одной идейно-политической платформе. Здесь, конечно, осознанному избирателю сложно проголосовать, особенно, если он симпатизирует двух-трём кандидатам", - заключил политолог.

Институт самовыдвижения уникален по своей сути, тем самым мажилис и маслихаты обеспечиваются не только партиями, но и обычными гражданами у которых есть своё видение развития региона или страны, и теперь они могут выступать на равных, считает главный эксперт Казахстанского института стратегических исследований Алишер Тастенов.

"По сути парламент сегодня представляет собой срез общества в котором есть и партии и также активисты, которые хотят принимать участие в жизни страны. На самом деле это очень жизнеспособный институт, который будет стимулировать к конструктивной дискуссии. Участие только партий ограничивало возможность людей участвовать в политическом процессе. Например, если у человека раньше были какие-то экологические идеи, то он не мог их реализовать, потому что мало кто из партий их поддерживал, есть и много других таким проблем, которые оставались за бортом. Да, возможно, у людей нет большого управленческого опыта, но выборы как раз и куют новые кадры. Ведь такие люди они видят на местах проблемы, которые не заметны для партий. В целом на парламентских выборах явка всегда ниже, чем на президентских порядка 63 процентов. Вполне вероятно, что на этих выборах тоже будет такая явка", - отметил эксперт.

Политолог Жанар Тулиндинова считает, что в результате этих выборов получится разнообразный, конкурентный состав депутатского корпуса. Однако депутаты по одномандатным округам смогут играть довольно заметную роль в новом составе мажилиса, если всё - таки создадут какую-то коалицию.

"Всё - таки один в поле не воин, и нереально влиять на ход принятия законов. Безусловно, те депутаты, которые избираются не по партийным спискам, а народом, ближе к людям. Однако если депутат в течение определенного срока не покажет свою эффективность, то его мандат могут отозвать. Думаю, что рекордное количество самовыдвиженцев говорит о том, что этот институт востребован, и президент говорил, что это не последняя реформа демократического построения политической системы, и я не исключаю увеличение количества по одномандатным округам на следующих выборах. Возможно будет по аналогии с областными маслихатами 50 на 50. Это стало хорошей альтернативой гражданского общества, и, думаю, это новшество не только приживётся, но и будет развиваться и расширяться", - акцентировала политолог.

Эксперт отметила, что кардинально высокой электоральной активности на этих выборах нет. Даже наличие большого количества самовыдвиженцев не подогрело, как этого стоило ожидать, интереса к выборам. Преодолеть абсентеизм (уклонение избирателей - Ред.), который сформировался у казахстанских избирателей, особенно в больших городах по-прежнему сложно.

"Скорее всего свою роль сыграла дата проведения выборов и люди могли просто разъехаться по регионам в гости и не смогли прийти на избирательные участки. Но судить о качестве выборной кампании только по явке нельзя. Я бы обратила внимание на рекордное количество самовыдвиженцев. В некоторых округах количество кандидатов на один мандат депутата мажилиса составило свыше 40 человек. В Алматы это свыше 30 человек. В среднем конкуренция составляет восемь человек на одно место. Это говорит о том, что конституционные реформы, которые были проведены, новшества избирательного законодательства оказались востребованными и актуальными", - заверил эксперт.

Политолог также добавила, что на следующих выборах скорее всего не будет спада интереса гражданских активистов, но он перейдет от мажилиса к маслихатам, поскольку там конкуренция гораздо меньше.