Низкую выявляемость интернет-мошенников объяснил глава МВД

О том, как будет решаться вопрос низкой выявляемости интернет-мошенников, рассказал в кулуарах правительства министр внутренних дел Марат Ахметжанов, передаёт BaigeNews.kz.

"За пять лет было зарегистрировано 60 тысяч заявлений пострадавших от рук интернет-мошенников, однако только 12 процентов из них дошли до суда. Расскажите, может быть сотрудникам следственных отделов нужны какие-то дополнительные средства и силы для раскрытия интернет-мошеннических преступлений?", - спросил журналист у главы МВД.

Отвечая на вопрос, спикер согласился, что такая проблема действительно существует и сообщил о необходимости использования современных технологий.

"Сегодня мы ввели подразделение кибернадзора для борьбы против киберпреступности, поскольку существуют изощрённые схемы. Принятыми мерами мы заблокировали 15,5 миллиона звонков из разных зарубежных стран, которые не дошли до наших потребителей. Задержан ряд транснациональных группировок. Вообще, сами мошенники как правило работают за рубежом, а в Казахстане орудуют так называемые дропперы, которые предоставляют свои счета для дальнейшей перекачки денежных средств. Работа идёт. Я не скрываю, что это очень непростая работа

Он также сообщил о том, что в апреле Казахстан станет участником Будапешской Конвенции о киберпреступности. 67 стран поддержали казахстанскую заявку, в рамках конвенции будет происходить обмен информацией. Если в этих 67 странах будут зафиксированы мошеннические группировки и точки, руководство стран будет задерживать их.